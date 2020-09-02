Яценко и "Слуги народа" разработали законопроект для создания схемы поборов с владельцев кошек и собак

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе".

Об этом сообщает Лига антитраста, передает БизнесЦензор.

Инициаторами законопроекта является группа из 27 народных депутатов (в основном - "Слуги народа") среди которых также нардеп Антон Яценко.

Законопроект №3796 значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в такой перечень входят только сельскохозяйственные животные, то в случае принятия законопроекта обязательной идентификации и регистрации подлежат также и домашние, дикие, бездомные и лабораторные животные.

Конкретные перечни таких животных должен утвердить Кабинет министров Украины, предполагает законопроект. При этом, домашние кошки, собаки, попугаи и хомячки также войдут в перечень животных, которые нужно будет зарегистрировать по этому законопроекту.

Также законопроект предусматривает изменение порядка идентификации и регистрации животных, согласно которому информация об идентифицированных животных сможет вноситься в Единый государственный реестр животных только "агентами по идентификации животных" и только с помощью "авторизованных баз данных животных". То есть, через частных посредников, которые вряд ли будут заниматься такой деятельностью бесплатно, и за регистрацию населению нужно будет этим "прокладкам" заплатить деньги.

При этом авторы законопроекта не объясняют, зачем внедрять в действующую на сегодня систему идентификации и регистрации животных ряд посредников.

Законопроектом не определено, кто такие "агенты по идентификации", их полномочия и условия работы. Также законопроект видит единственным путем для внесения в Единый государственный реестр информации об идентифицированных животных использование "авторизованных баз данных животных". В законопроекте указано, что порядок их авторизации определяется Кабмином. Однако никаких принципов осуществления такой авторизации, в частности, недопущение при этом ограничений конкуренции, не определено.

Законопроект предусматривает возможность принятия администратором Единого государственного реестра решений о временном блокировании или аннулировании отдельным субъектам доступа к Реестру.

Авторы законопроекта №3796 утверждают, что его принятие не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Однако идентификация и регистрация животных являются платными процедурами, а закон "Об идентификации и регистрации животных" предусматривает обязательное возмещение государством расходов владельцев животных по их идентификации и регистрации.

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Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект №2047-д), предусматривающий упрощенный метод оценки и бесплатный доступ к базе для проверки или внесении данных об оценке недвижимости.

Перед голосованием за законопроект глава комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев признал, что депутаты от президентской партии на заседании 18 октября отказались поддержать законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы, которую связывают с компаниями депутата Антона Яценко.

Позднее в СМИ появилась информация, что по крайней мере часть депутатов могла получить по $25-30 тыс. за такое решение. Для проверки этой информации Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство.

В феврале 2020 года Фонд государственного имущества для ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости отключил компании-прокладки и внедрил бесплатный Сервис внесения информации в Единую базу отчетов об оценке.