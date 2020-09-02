БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
753 відвідувача онлайн
Новини ВладаКорупція
10 983 54
тварини (70) реєстрація (248) Яценко (29) Слуга народу (165)

Яценко и "Слуги народа" разработали законопроект для создания схемы поборов с владельцев кошек и собак

Новини БізнесЦензор Влада Корупція

Яценко и

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе".

Об этом сообщает Лига антитраста, передает БизнесЦензор.

Инициаторами законопроекта является группа из 27 народных депутатов (в основном - "Слуги народа") среди которых также нардеп Антон Яценко.

Законопроект №3796 значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в такой перечень входят только сельскохозяйственные животные, то в случае принятия законопроекта обязательной идентификации и регистрации подлежат также и домашние, дикие, бездомные и лабораторные животные.

Конкретные перечни таких животных должен утвердить Кабинет министров Украины, предполагает законопроект. При этом, домашние кошки, собаки, попугаи и хомячки также войдут в перечень животных, которые нужно будет зарегистрировать по этому законопроекту.

Также законопроект предусматривает изменение порядка идентификации и регистрации животных, согласно которому информация об идентифицированных животных сможет вноситься в Единый государственный реестр животных только "агентами по идентификации животных" и только с помощью "авторизованных баз данных животных". То есть, через частных посредников, которые вряд ли будут заниматься такой деятельностью бесплатно, и за регистрацию населению нужно будет этим "прокладкам" заплатить деньги.

При этом авторы законопроекта не объясняют, зачем внедрять в действующую на сегодня систему идентификации и регистрации животных ряд посредников.

Законопроектом не определено, кто такие "агенты по идентификации", их полномочия и условия работы. Также законопроект видит единственным путем для внесения в Единый государственный реестр информации об идентифицированных животных использование "авторизованных баз данных животных". В законопроекте указано, что порядок их авторизации определяется Кабмином. Однако никаких принципов осуществления такой авторизации, в частности, недопущение при этом ограничений конкуренции, не определено.

Законопроект предусматривает возможность принятия администратором Единого государственного реестра решений о временном блокировании или аннулировании отдельным субъектам доступа к Реестру.

Авторы законопроекта №3796 утверждают, что его принятие не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Однако идентификация и регистрация животных являются платными процедурами, а закон "Об идентификации и регистрации животных" предусматривает обязательное возмещение государством расходов владельцев животных по их идентификации и регистрации.

Читайте также: Связанные с нардепом Яценко прокладки заработали на передаче документов об оценке за месяц 23 миллиона. ВИДЕО

Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект №2047-д), предусматривающий упрощенный метод оценки и бесплатный доступ к базе для проверки или внесении данных об оценке недвижимости.

Перед голосованием за законопроект глава комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев признал, что депутаты от президентской партии на заседании 18 октября отказались поддержать законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы, которую связывают с компаниями депутата Антона Яценко.

Позднее в СМИ появилась информация, что по крайней мере часть депутатов могла получить по $25-30 тыс. за такое решение. Для проверки этой информации Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство.

В феврале 2020 года Фонд государственного имущества для ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости отключил компании-прокладки и внедрил бесплатный Сервис внесения информации в Единую базу отчетов об оценке.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Я бы предложил в текст законопроекта добавить необходимость идентификации и регистрации "слуг народа", которых, несомненно, можно отнести к животным.
показати весь коментар
02.09.2020 10:27
+9
не обижай животных, депутаты - бесхребетные членистоногие
показати весь коментар
02.09.2020 13:28
+7
А хто в нас зараз схематозник Яценко?
ЧЛЕН Бєніної партєйкі "За ( беніно та його шісток ) Майбутнє !".
Вже окучує-купляє лохів.

https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/118761360_306935857253852_1174991911504539870_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Ynu9miHg8RoAX-fXWhY&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&tp=6&oh=********************************&oe=5F72CA76
показати весь коментар
02.09.2020 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тоха похудел немного.... тоха, как тебе "новая" власть, не обижают?? ну, тыж свой пасан, тебя в кресло посадили, под руцю, зачем тебя обижать, легче договариваться, вон, с патриотом же решается всё....
показати весь коментар
02.09.2020 10:26 Відповісти
Я бы предложил в текст законопроекта добавить необходимость идентификации и регистрации "слуг народа", которых, несомненно, можно отнести к животным.
показати весь коментар
02.09.2020 10:27 Відповісти
не обижай животных, депутаты - бесхребетные членистоногие
показати весь коментар
02.09.2020 13:28 Відповісти
но живые ж... Жуют, разговаривают, плодятся, хотя анал табу... Сосны опять таки. Нет, только регистрировать и маркировать зеленым...
показати весь коментар
02.09.2020 17:38 Відповісти
Добавление: крупный рогатый скот.
показати весь коментар
02.09.2020 16:21 Відповісти
А хто в нас зараз схематозник Яценко?
ЧЛЕН Бєніної партєйкі "За ( беніно та його шісток ) Майбутнє !".
Вже окучує-купляє лохів.

https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/118761360_306935857253852_1174991911504539870_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Ynu9miHg8RoAX-fXWhY&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&tp=6&oh=********************************&oe=5F72CA76
показати весь коментар
02.09.2020 10:33 Відповісти
А хозяином "площадки регистрации кошек, бурундучков и хомячков" будет единолично Яценко. Ну как с площадками оценки. Сжальтесь, депутаты, бедному коллеге столоваться негде. Может хоть на бродячих псах подкормится.
показати весь коментар
02.09.2020 10:51 Відповісти
ніколи не міг подумати що таке гівно і може бути таким продуктивним, а коли воно ще й попадає у відповідне, гівняне середовище...... . жуть.
показати весь коментар
02.09.2020 15:05 Відповісти
Во всех цивилизованных странах, а также в очень многих странах третьего мира содержание собак и кошек, постоянного агента дискомфорта для подавляющего большинства населения городов, находится на ЖЕСТКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ!
Только жесткий контроль за владельцами животных нормализует ситуацию с тотально обосранными скверами и придомовыми участками многоквартирных массивов.
НИ ОДИН СОБАЧНИК ИЛИ КОШАТНИК в Украине не соблюдает положенную по закону обязанность: насрал твой питомец - собери в пакет и выбрось в мусор.
Повторяю: НИ ОДИН! Более того - ОНИ ОТКРЫТО И НЕ СОБИРАЮТСЯ НИКОГДА ЭТО СОБЛЮДАТЬ!
А даже чукчи в Гренланди (алеуты тамошние), к примеру, в городах соблюдают обязанность владельца питомца по убрке экскрементов! Осознайте собачники/кошатники пробитое дно своего дикарского уровня! Вас даже чукчи сделали, не говоря о цивилизованных людях Европы.
ТОЛЬКО ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА СОДЕРЖАНИЕ СОБАК и КОШЕК остановит дикарский беспредел в этой сфере в Украине!
В Европе, если ты не успел вовремя зарегистрировать и чипировать щенков или котят, то за каждого ты платишь штраф сравнимый с 1/3 средней зарплаты! Не говоря уже о том, если злонамеренно утаить животное от регистрации и чипирования.
Естественно, регистрация каждого питомца стоит серьезных денег и дебильной ситуации типа "папа_купи_мне_собачку!" там априори быть не может т. к. за те же деньги папа может купить своему детенышу два классных байка или компьютера.
ЗАТО! Если таки хочешь взять собачку или кошку на почти что халяву, то добро пожаловать в приют для бездомных животных - там уже почти все уплачено и проплачено - отдаешь в кассу символический взнос и выбирай. Все прививки, ветпаспорт, документы, чип и т. п.
ВОТ ПОЧЕМУ ПРИЮТЫ ТАКИЕ В ЕВРОПЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ОПУСТОШАЮТСЯ - не из-за доброты людей, решивших помочь бедному животному, а тупо из-за денег.
Так что ВСЕ законы и правила про собак и кошек в Украине нужно разрабатывать и принимать - там еще целина непаханная в этой сфере и полная законодательная дичь.
Например, если в Европе собака покусает человека, то это серьезный штраф на хозяина за его безответственность. А у нас это 54 сраных гривны!
Вот вашего же собачники трехлетнего ребенка погрызет чья-то псина во дворе, а хозяин посмеется и заплатит 54 гривны! Как вам такое?
Небось сразу взвоете "А_где_жи_закон,а_что_жи_ето_творится!"
Поэтому нефиг тут митинговать, мол, обдираловка и ущемляловка!
ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ и не пробовали настоящей ОБДИРАЛОВКИ И УЩЕМЛЯЛОВКИ по собакам и кошкам, которые действуют в цивилизованном мире! Вот когда наши законы в этом плане сравняются с европейскими, тогда взвывайте. А пока, даже если этот законопроект примут, то вы все равно ДЕРЖИТЕ ЖИВОТНЫХ НА ХАЛЯВУ!
Не забывайте об этом!
показати весь коментар
02.09.2020 11:14 Відповісти
а статистику мабуть збирав коли сам срав під кущем. за собою хоч прибрав? ні один власник каже не збирає. мудило.
показати весь коментар
02.09.2020 11:48 Відповісти
> собак и кошек, постоянного агента дискомфорта для подавляющего большинства населения городов

Одно правда - недостаточно хорошее законодательство которое спускает с рук живодерство, превращение озер и рек в кладбища утопленных котят и щенков, и рост бездомных животных.

Но ты не ***** про "подавляющее большинство" - хорошо?
Вообще в твоем сообщении видно одного из тех шизоидов которые травят животных вне зависимости от их происхождения - домашний или бездомный кот или песель. А таких ****** надо еще в детстве выявлять и в топку отправлять.
показати весь коментар
02.09.2020 12:26 Відповісти
Ну по собакам не буду спорить , а вот объясни как на западе собирают гавно за котами
Походу ты такое тупое на службе у зебилов , что смешал все в одну кучу
P.S. хотя мог бы написать ещё как серут хомячки
показати весь коментар
02.09.2020 23:13 Відповісти
Это будет относится к собакам, которых готовят к продаже в оплату коммунальных услуг?
Или для таких - послабление?
показати весь коментар
02.09.2020 12:05 Відповісти
Послабление к собакам, которых готовят к продаже в чебуречные.
показати весь коментар
02.09.2020 12:12 Відповісти
Яценко и "Слуги народа" разработали законопроект для создания схемы поборов с владельцев кошек и собак - Цензор.НЕТ 7626
показати весь коментар
02.09.2020 12:45 Відповісти
похоже, котя в аху от такой законодательной инициативы...
Жди, котя, скоро решат яйца обрезать...
показати весь коментар
02.09.2020 17:40 Відповісти
А как иначе создать 500 тыс.рабочих мест и обеспечить работой шариковых после того, как их выгонят из Рады?
показати весь коментар
02.09.2020 13:06 Відповісти
Как говорится - "не ваше собачье дело" , кто со мной из четерхлапых проживает ))
показати весь коментар
02.09.2020 13:37 Відповісти
Ну так а другой вот, допустим, любитель оружия и он тоже непрочь промычеть: "А не ваше собачье дело, что за нарезной арсенал заколлекционирован у меня в подвале".
Или любитель наркоты и он тоже очень хочет мычеть: "а не ваше собачье дело, что я у себя на огороде выращиваю и какого сорта мет на балконе перегоняю.
То же и ты - типа мое хайло вот хочет и все. Знаешь как про таких якалов говорят? Тебе лучше и не знать.

Вот власти они если пакет ЕС-законов примут насчет собак, то ты будешь еще с подвывающей ностальгией вспоминать сегодняшнюю беспрецедентную халяву содержания питомцев.
При том, что Украина ратифицирует ассоциацию с ЕС, а там все эти нормы имеются. Соответственно ты власти обязан руки целовать за то, что у них пока еще до полного собачьего пакета законов эти самые руки все еще не дошли .
Но 100% дойдут, не сомневайся - это обязанность по ассоциации.
А когда дойдут, то тогда ты по-настоящему сравнишь сегодняшнюю полную халяву собачникам с тем, как у вас все изменится в обозримой перспективе.
Даю рубь за 100, что большинство из вас типа "любителей животных" СОБСТВЕННОРУЧНО сдаст своих псин чебуречникам, только чтобы не платить за них нехилые налоги. Про налог на каждую голову питомца слышал? Нет? Вот видишь, какое у тебя сегодня счастье неведающего реальности идиота.
И даю твой член на отруб, что когда вам примут собачий ЕС-пакет законов, то ты максимум что сможешь сделать в знак протеста - это с горя напиться вотки и закусить ее чебуреком из твоего бобика. Яценко и "Слуги народа" разработали законопроект для создания схемы поборов с владельцев кошек и собак - Цензор.НЕТ 5263 И на этом все - потом заведешь себе аквариумных рыбок вместо собаки.
показати весь коментар
02.09.2020 14:22 Відповісти
кацап, со своими рублевыми ставками, брехней и ненавистью к каким либо законам, иди погуляй. У вас лаптеногих законы для людей хучем чем у нас для животных. Так что ты бы лучше не мычал про ЕС
показати весь коментар
02.09.2020 20:41 Відповісти
Во всех цивилизованных странах, а также в очень многих странах третьего мира содержание собак и кошек, постоянного агента дискомфорта для подавляющего большинства населения городов, находится на ЖЕСТКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ!
Только жесткий контроль за владельцами животных нормализует ситуацию с тотально обосранными скверами и придомовыми участками многоквартирных массивов.
НИ ОДИН СОБАЧНИК ИЛИ КОШАТНИК в Украине не соблюдает положенную по закону обязанность: насрал твой питомец - собери в пакет и выбрось в мусор.
Повторяю: НИ ОДИН! Более того - ОНИ ОТКРЫТО И НЕ СОБИРАЮТСЯ НИКОГДА ЭТО СОБЛЮДАТЬ!
А даже чукчи в Гренланди (алеуты тамошние), к примеру, в городах соблюдают обязанность владельца питомца по убрке экскрементов! Осознайте собачники/кошатники пробитое дно своего дикарского уровня! Вас даже чукчи сделали, не говоря о цивилизованных людях Европы.
ТОЛЬКО ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА СОДЕРЖАНИЕ СОБАК и КОШЕК остановит дикарский беспредел в этой сфере в Украине!
В Европе, если ты не успел вовремя зарегистрировать и чипировать щенков или котят, то за каждого ты платишь штраф сравнимый с 1/3 средней зарплаты! Не говоря уже о том, если злонамеренно утаить животное от регистрации и чипирования.
Естественно, регистрация каждого питомца стоит серьезных денег и дебильной ситуации типа "папа_купи_мне_собачку!" там априори быть не может т. к. за те же деньги папа может купить своему детенышу два классных байка или компьютера.
ЗАТО! Если таки хочешь взять собачку или кошку на почти что халяву, то добро пожаловать в приют для бездомных животных - там уже почти все уплачено и проплачено - отдаешь в кассу символический взнос и выбирай. Все прививки, ветпаспорт, документы, чип и т. п.
ВОТ ПОЧЕМУ ПРИЮТЫ ТАКИЕ В ЕВРОПЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ОПУСТОШАЮТСЯ - не из-за доброты людей, решивших помочь бедному животному, а тупо из-за денег.
Так что ВСЕ законы и правила про собак и кошек в Украине нужно разрабатывать и принимать - там еще целина непаханная в этой сфере и полная законодательная дичь.
Например, если в Европе собака покусает человека, то это серьезный штраф на хозяина за его безответственность. А у нас это 54 сраных гривны!
Вот вашего же собачники трехлетнего ребенка погрызет чья-то псина во дворе, а хозяин посмеется и заплатит 54 гривны! Как вам такое?
Небось сразу взвоете "А_где_жи_закон,а_что_жи_ето_творится!"
Поэтому нефиг тут митинговать, мол, обдираловка и ущемляловка!
ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ и не пробовали настоящей ОБДИРАЛОВКИ И УЩЕМЛЯЛОВКИ по собакам и кошкам, которые действуют в цивилизованном мире! Вот когда наши законы в этом плане сравняются с европейскими, тогда взвывайте. А пока, даже если этот законопроект примут, то вы все равно ДЕРЖИТЕ ЖИВОТНЫХ НА ХАЛЯВУ!
Не забывайте об этом!
показати весь коментар
02.09.2020 14:07 Відповісти
Платить надо. Только там нет никаких мутных частных регистраторов.
показати весь коментар
02.09.2020 14:57 Відповісти
Принципиальная цель платежей не бизнес на них, а создание таких условий, которые бы препятствовали заводить собак каждому встречному-поперечному только из-за возникшего якала "я_хачу".
Если человек действительно хочет и он настоящий любитель собак или кошек, то он будет платить столько, сколько сможет (по количеству голов). А все левые, те что "папа_хачу_щенка", а потом щенка ногой под срандель на улицу - эти идут в шлак.
Тот же принцип применен и с ценами на горячительное - главный принцип отучить народ от доступного пьянства.
Соответственно принципиально для народа не имеет разницы куда, кому и как собачатники будут платить - лишь бы платили и платили много. Тогда проблема выкинутых на улицу питомцев и обосральная проблема автоматом станет в разы меньше, чего народу и надо.
То есть проблема кому, что и как платить - проблема чисто государства и собачатникоа. Народа она не касается.
показати весь коментар
02.09.2020 15:16 Відповісти
вот про отучения от пьянства, можно по подробнее, особенно на расеюшке, ... как я помню там был сухой закон в свое время, как оно, помогло? отучило?
показати весь коментар
02.09.2020 20:43 Відповісти
"хуже не будет", да, зебилье?
показати весь коментар
02.09.2020 14:52 Відповісти
С кацапов пример берут?
показати весь коментар
02.09.2020 14:53 Відповісти
Я готова платить за регистрацию своих животных, но только государству непосредственно, а не частным прокладкам. Совсем уже охренели с этими "частными регистраторами"
показати весь коментар
02.09.2020 14:56 Відповісти
наше "государство" и есть частное ЗАО,в структуре которого "работают" частные специализированные ОПГ.
и рулит этим всем гнусавая плесень...
показати весь коментар
02.09.2020 15:07 Відповісти
Там потом еще надо быть готовым платить не только единоразовый платеж за регистрацию, а и периодический налог на питомца. Такого законодательство ЕС. И налог этот весьма нехилый - такой, что европеец 50 раз подумает, а потом еще раз 50 обмозгует за и против, чтобы решиться взять собаку не из приюта и башлять за нее в месяц то, за что он может хорошо сидеть в пабе тот же месяц. Именно поэтому там бродячих животных нет - на них спрос бешеный т. к. они бесплатны и безналоговы, если взяты из приюта. Соответственно там если бродячую псину заприметят, то на нее сразу охота открывается и часто ее ловят не спецы, а сами будущие собачатники - ловят, несут в приют типа сдать, а после оформления сразу забирают себе.
Сравни ситуацию с Украиной, где по городам бродят неприкаянные стада псин кабыздошно-чебуречного толка.
Поэтому законы собачьи нужны как воздух!
Раньше ведь собак просто мочили и все - никаких проблем. Мочили их официально почти 100 лет и никакая *******, из тех что сегодня квакают "как_можно_сабачик_убивать" нихрена нигде почему-то не мычела о том, какие они типа зоозащитнички. А тут вдруг ниоткуда нарисовались! А где вы раньше были?? Чебуреки из собачатины трескали?
Теперь же Украина уже весьма давно приняла закон о том, что собак убивать низя. Просто низя и все - без решения проблемы бродячих псин и даже без рекомендаций. То есть делайте что хотите, но убивать низя. Точка. При этом, что в ЕС собак и котов, не востребованных в госприютах, через установленный срок таки официально кокают!
А у нас вообще низя никак. Ну страна чудес и идиотов.
Соотвественно псины расплодились с невиданной в истории масштабом - оккупировали целые улицы и бросаются на людей т. к. считают, что тротуары улиц это их территория и они ее защищают.
И вот живут люди в частном секторе, у них дети в школу ходят. А ходить нельзя - собаки не пускают. Ваше решение? По воздуху летать?? Вызвать волонтеров из приюта? Да, можно - если они вообще есть в городе и если есть места в самом приюте. Обычно (в 99%) мест нет и все, что могут волонтеры это повесить клипсу псам на ухи и стерелизовать самок, от чего суки становятся сверхагрессивными и вообще кидаются не все подряд без всякого повода.
И когда люди от безвыходки гуглят в сети рецепты собачьих отрав, потом применяют их, чтобы самим ИМЕТЬ ПРАВО ЖИТЬ, их начинают обзывать догхантерами, тварями, нелюдями и т. п.
Вот таких нужно за шкирняк селить на месяц в такие районы и потом наблюдать как они, чтобы псы не растерзали их детей, сами оперативно становятся догхантерами!
Предеденты были и не один!
показати весь коментар
02.09.2020 15:36 Відповісти
Мы не дадим им рыбу!
Мы дадим им удочку!
показати весь коментар
02.09.2020 15:17 Відповісти
Там потом еще надо быть готовым платить не только единоразовый платеж за регистрацию, а и периодический налог на питомца. Такого законодательство ЕС. И налог этот весьма нехилый - такой, что европеец 50 раз подумает, а потом еще раз 50 обмозгует за и против, чтобы решиться взять собаку не из приюта и башлять за нее в месяц то, за что он может хорошо сидеть в пабе тот же месяц. Именно поэтому там бродячих животных нет - на них спрос бешеный т. к. они бесплатны и безналоговы, если взяты из приюта. Соответственно там если бродячую псину заприметят, то на нее сразу охота открывается и часто ее ловят не спецы, а сами будущие собачатники - ловят, несут в приют типа сдать, а после оформления сразу забирают себе.
Сравни ситуацию с Украиной, где по городам бродят неприкаянные стада псин кабыздошно-чебуречного толка.
Поэтому законы собачьи нужны как воздух!
Раньше ведь собак просто мочили и все - никаких проблем. Мочили их официально почти 100 лет и никакая *******, из тех что сегодня квакают "как_можно_сабачик_убивать" нихрена нигде почему-то не мычела о том, какие они типа зоозащитнички. А тут вдруг ниоткуда нарисовались! А где вы раньше были?? Чебуреки из собачатины трескали?
Теперь же Украина уже весьма давно приняла закон о том, что собак убивать низя. Просто низя и все - без решения проблемы бродячих псин и даже без рекомендаций. То есть делайте что хотите, но убивать низя. Точка. При этом, что в ЕС собак и котов, не востребованных в госприютах, через установленный срок таки официально кокают!
А у нас вообще низя никак. Ну страна чудес и идиотов.
Соотвественно псины расплодились с невиданной в истории масштабом - оккупировали целые улицы и бросаются на людей т. к. считают, что тротуары улиц это их территория и они ее защищают.
И вот живут люди в частном секторе, у них дети в школу ходят. А ходить нельзя - собаки не пускают. Ваше решение? По воздуху летать?? Вызвать волонтеров из приюта? Да, можно - если они вообще есть в городе и если есть места в самом приюте. Обычно (в 99%) мест нет и все, что могут волонтеры это повесить клипсу псам на ухи и стерелизовать самок, от чего суки становятся сверхагрессивными и вообще кидаются не все подряд без всякого повода.
И когда люди от безвыходки гуглят в сети рецепты собачьих отрав, потом применяют их, чтобы самим ИМЕТЬ ПРАВО ЖИТЬ, их начинают обзывать догхантерами, тварями, нелюдями и т. п.
Вот таких нужно за шкирняк селить на месяц в такие районы и потом наблюдать как они, чтобы псы не растерзали их детей, сами оперативно становятся догхантерами!
Предеденты были и не один!
показати весь коментар
02.09.2020 15:37 Відповісти
Откуда фантазия о том будто собак убивать нельзя? Можно их убивать.
показати весь коментар
02.09.2020 15:56 Відповісти
Это уже твоя фантазия. Закон Украины позволяет убивать только собак, которые явно опасны для общества. Это бешеные и те, по которым суд вынес решения (при нападении хозяйской собаки на человека). Бродячих собак суд не касается т. к. у них хозяина нет и им можно нападать вволю. Единственная для них возможность официально схлопотать мелкашечную пулю в голову - заболеть бешенством. Ну и догхантеры еще неофициально. На этом все.
Кстати, в качестве догхантеров часто выступает не какой-то гражданин/гражданка, а МУНИЦИПАЛИТЕТ (!). В Украине множество случаев, когда власть решается на крайние меры из-за шквала письменных негодований граждан на собачий беспредел - оккупацию стаями собак улиц и переулков.
Тогда муниципалитет снаряжает особую команду зачистки с использованием обхода законодательства: пара мужиков-подрядчиков с мощной пневматической винтовкой изымают стаю собак из ее локации путем отстрела усыпляющими пулями. Но отличие в том, что в пуле доза препарата или завышена, или намеренно стреляют дважды для передоза, или стреляют не в круп (как положено), а в шею (высокая вероятность летала).
Потом уснувших собак грузят в авто и вывозят типа за город типа на выпуск. На самом деле их сразу отвозят на свалку и там сгружают. Не закапывают. И уезжают. Большинство собак не просыпаеся, а те что очухаются как правило уже на старое место не возвращаются.
И никакого видимого нарушения законодательства - собак убил муниципалитет-догхантер, но он их не убивал, а лишь усыпил. А то, что они падохли потом, то это типа процент отходи и все такое. Никто не виноват.
Вот так сейчас решают проблему с БЖ городах. Но имеются в виду только особо надоевшие агрессивные стаи из-за вала посланий от жителей оккупированных улиц. Все же остальные собаки муниципалитет не интересуют - максимум на рынках раз в год вывесят объявления для торговцев, запрещающее им прикармливать на рабочем месте псин ввиду антисанитарии. Рыночники такие объявы срывают на следующий день и все.
Вот и все решение проблемы. Если не считать программ по стерилизации (но это очень дорого, а деньги дают в основном только зарубежные грантодатели в виде милостыни, поэтому широко это не практикуется). А собачьи приюты - они есть, но их количество и финансирование соответствует понятию "существуют для галочки" - типа, что у нас вот тоже приюты есть. Реальной пользы для ситуации они не приносят т. к. места там не резиновые, а конвекции поступил-выбыл почти нет. Нет потому, что содержатся там почти одни никому не нужные кабыздохи, от которых отказался бы даже чебучечник.
Чтобы система приютов работала, нужно жесткое законодательство с особо жесткой ответственностью за выброшенное на улицу животное. А для этого нужна тотальная регистрация и чипизация, инспекции, проверки и т. п. В ЕС все это есть - там есть специальная инспекция по городским животным для каждого района города - и там есть участковые, от которых сложно утаить беременность питомца.
Нам до такого уровня чапать и чапать.
Поэтому, собачатники, пока что радуйтесь и наслаждайтесь халявой.
показати весь коментар
02.09.2020 16:22 Відповісти
Нет закона который бы запрещал убивать бродячих собак. Это вообще не вопрос общегосударственного уровня и поэтому он отдан на усмотрение местного самоуправления. 1. Хочешь убить собаку легально в черте населенного пункта? - Обращаешься в местный совет и лоббируй принятие решения о разрешении отстрела вредных животных в черте данного конкретного населенного пункта. Потом получаешь разрешение и вуаля. Главная сложность - убедить местный совет. Просто потому что вреда от рукозадого отстрела собак в черте города больше чем от самих собак. Рукозадый охотник человека подстрелить в процессе может. И не одного. Да и в целом, украинские местные советы не любят сам факт стрельбы в черте города
2. Выход есть. Берешь и убиваешь. Поясняешь в случае спора что данная бродячая собака на тебя напала, ты убыл ее во время защиты, и готов компенсировать хозяину стоимость уничтоженной вещи.
показати весь коментар
02.09.2020 17:43 Відповісти
Вредные животные - этот статус для именно собак и котов действует ТОЛЬКО ЗА ЧЕРТОЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. В населенных пунктах такой статус ОТСУТСТВУЕТ - там все собаки и коты имеют статус бездомных животных. А бездомных животных убивать нельзя. Точка.
Там более, что Закон о защите животных это ЗУ, а для ЗУ всякие местечковые постановления не имеют приоритета. Это общее юридическое правило и ты обязан его знать, но не знаешь.
Рад был просветить.
показати весь коментар
02.09.2020 17:53 Відповісти
И касательно самого отстрела - отстрел в населеннх пунктах сейчас запрещен. Разрешается только при форс-мажорах (если на улице бешеное животное, представляющее непосредственную угрозу - тогда стреляет полиция из табельного.
В иных случаях, как я описывал, применяется пневматика. Но она сейчас такая, что дает фору гладкостволу.
показати весь коментар
02.09.2020 17:55 Відповісти
Сочувствую владельцам хомячков, мышек и глистов. Им нужно будет регистрировать изменения ежедневно.
показати весь коментар
02.09.2020 15:53 Відповісти
Про хомяков и попугаев я думаю это вброс, ибо явный идиотизм клиническго уровня. Если такое кто-то из пьяных студентов юрфака (а все, я думаю, уже в курсе, что нардепы сами законы не пишут, а нанимают для разработки типа "своих" законопроектов студентов т. к. они дешевле практикующих юристов) из прикола вписал в законопроект, то этот имбецилизм изымут из текста и спустят в унитаз еще на стадии предварительного рассмотрения.
показати весь коментар
02.09.2020 15:58 Відповісти
Попугаев, кстати, обязательно регистрировать надо. У них длительность жизни около 100 лет. Очень долгоживущая птица.
показати весь коментар
02.09.2020 16:05 Відповісти
Да то регистрация любительская - как в клубе собаководства. Это не то.
показати весь коментар
02.09.2020 16:23 Відповісти
жалко что у петиций про досрочный отзыв депутатов мало голосов
https://petition.president.gov.ua/petition/23548
https://petition.president.gov.ua/petition/13901
показати весь коментар
02.09.2020 15:57 Відповісти
Зеленый маразм крепчает !!!! Ну пусть тогда с ослов начнут !!1
показати весь коментар
02.09.2020 16:13 Відповісти
Закон Украины позволяет убивать только собак, которые явно опасны для общества. Это бешеные и те, по которым суд вынес решения (при нападении хозяйской собаки на человека). Бродячих собак суд не касается т. к. у них хозяина нет и им можно нападать вволю. Единственная для них возможность официально схлопотать мелкашечную пулю в голову - заболеть бешенством. Ну и догхантеры еще неофициально. На этом все.
Кстати, в качестве догхантеров часто выступает не какой-то гражданин/гражданка, а МУНИЦИПАЛИТЕТ (!). В Украине множество случаев, когда власть решается на крайние меры из-за шквала письменных негодований граждан на собачий беспредел - оккупацию стаями собак улиц и переулков.
Тогда муниципалитет снаряжает особую команду зачистки с использованием обхода законодательства: пара мужиков-подрядчиков с мощной пневматической винтовкой изымают стаю собак из ее локации путем отстрела усыпляющими пулями. Но отличие в том, что в пуле доза препарата или завышена, или намеренно стреляют дважды для передоза, или стреляют не в круп (как положено), а в шею (высокая вероятность летала).
Потом уснувших собак грузят в авто и вывозят типа за город типа на выпуск. На самом деле их сразу отвозят на свалку и там сгружают. Не закапывают. И уезжают. Большинство собак не просыпаеся, а те что очухаются как правило уже на старое место не возвращаются.
И никакого видимого нарушения законодательства - собак убил муниципалитет-догхантер, но он их не убивал, а лишь усыпил. А то, что они падохли потом, то это типа процент отходи и все такое. Никто не виноват.
Вот так сейчас решают проблему с БЖ городах. Но имеются в виду только особо надоевшие агрессивные стаи из-за вала посланий от жителей оккупированных улиц. Все же остальные собаки муниципалитет не интересуют - максимум на рынках раз в год вывесят объявления для торговцев, запрещающее им прикармливать на рабочем месте псин ввиду антисанитарии. Рыночники такие объявы срывают на следующий день и все.
Вот и все решение проблемы. Если не считать программ по стерилизации (но это очень дорого, а деньги дают в основном только зарубежные грантодатели в виде милостыни, поэтому широко это не практикуется). А собачьи приюты - они есть, но их количество и финансирование соответствует понятию "существуют для галочки" - типа, что у нас вот тоже приюты есть. Реальной пользы для ситуации они не приносят т. к. места там не резиновые, а конвекции поступил-выбыл почти нет. Нет потому, что содержатся там почти одни никому не нужные кабыздохи, от которых отказался бы даже чебучечник.
Чтобы система приютов работала, нужно жесткое законодательство с особо жесткой ответственностью за выброшенное на улицу животное. А для этого нужна тотальная регистрация и чипизация, инспекции, проверки и т. п. В ЕС все это есть - там есть специальная инспекция по городским животным для каждого района города - и там есть участковые, от которых сложно утаить беременность питомца.
Нам до такого уровня чапать и чапать.
Поэтому, собачатники, пока что радуйтесь и наслаждайтесь халявой.
показати весь коментар
02.09.2020 16:24 Відповісти
Яценко, окрім як з повітря, іншим способом не вміє заробляти гроші
показати весь коментар
02.09.2020 16:41 Відповісти
а он точно Яценко ?
показати весь коментар
02.09.2020 16:57 Відповісти
Этот ублюдок конченый Яценко всю жизнь в парламенте сидит и всю жизнь грабит граждан Украины .
показати весь коментар
02.09.2020 18:16 Відповісти
Есть два ярких свидетельства присутствия имбицилов среди некоторых избирателей ...

Это столь долгое депутатство Тоши Яценко и Лесика Довгого . Ну не может человек с IQ > 80 голосовать за вот это ... вот это пляяяя Яценко и "Слуги народа" разработали законопроект для создания схемы поборов с владельцев кошек и собак - Цензор.НЕТ 9868 !!!
Голосовать рецедивно - от выборов до следующих ... Яценко и "Слуги народа" разработали законопроект для создания схемы поборов с владельцев кошек и собак - Цензор.НЕТ 2072
Одне междуметья !!!
показати весь коментар
02.09.2020 19:10 Відповісти
Однозначно начинать нужно с верховной рады ,правительства и офиса президента ну и самого гаранта. В одной только раде 450 парнокопытных ,а ещё помощники и всякие прехлибатили.
показати весь коментар
02.09.2020 21:14 Відповісти
Владельцами домашних животных в городах и в сёлах в большинстве являются пенсионеры и пожилые люди. Это сколько нужно с них взять денег за регистрацию собаки, кошки или попугая))))
показати весь коментар
03.09.2020 04:49 Відповісти
Быстрее принимайте закон - избиратели ждут, дорогу схематозникам.
показати весь коментар
03.09.2020 05:14 Відповісти
Очень "своевременное и нужное" решение. НАЛОГООБЛАГАТЬ бидло,любыми способами. В самой нищей стране Европы( имеющей наибольший потенциал) самые высокие ЦЕНЫ на электроэнергию,газ( при отсутствии сервиса),продукты!!!!!( В сельхоз стране) топливо, НАЛОГИ на БЕДНЫХ и дотации олигархам. Твари, как там банк Аркада ,который схематозник урка " боксер",по совместительству мер Киева, обанкротил в угоду застройщикам с дорогим жильем? Может вместо кошечек с чипами этим займетесь? Почему застройщику с самым дешёвым жильем в Киеве не выплатили 1,5млрд ЧИНУШИ КИЕВА(чинуши города которого по полмиллиарда увеличивают стоимость шулявскщих мостов и выплачивают их НАПЕРЕД?) и обанкротили банк чтобы не платить - УКРАСТЬ 1,5 млрд грн. А ,твари,может ТСК создадите?Как только тварь говорит что нищему надо заплатить налог ,тварь на мусорник! Всех тварей отозвать из ВР и на муссорник,в бак мусора.
показати весь коментар
03.09.2020 05:48 Відповісти
депутатов мужского пола надо кастрировать, а депутаток женского пола - стерилизовать... ну нельзя ыдыйотам рожать и делать ыдыйотов...
показати весь коментар
03.09.2020 06:23 Відповісти
Они не идиоты,мы идиоты,потому что откровенно издеваясь,с наших карманов эти мрази, вытаскивают НАШИ деньги и мы же платим им зарплату,они лечатся в Феофаниях за НАШ счёт,БЕСПЛАТНО получают ГОСжилье,которое по НЕСКОЛЬКО раз приватизируют,в дополнение получают компенсацию на проживание,летают в отпуска за НАШИ деньги,БЕСПЛАТНО перемещаются по всей стране,имеют несколько "помощников" что бы самим ничего не делать. Так кто идьеты?
показати весь коментар
03.09.2020 06:42 Відповісти
 
 