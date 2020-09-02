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Сервис "Дия" приостановил регистрацию ФЛП для доработки функционала

Новини БізнесЦензор Технології

Сервис

Онлайн-сервис государственных услуг "Дия" приостановили прием заявлений о регистрации физических лиц-предпринимателей из-за необходимости доработать функционал нового госреестра.

Об этом пресс-служба портала сообщила в телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"Мы временно приостанавливаем прием заявлений по регистрации ФЛП, чтобы решить проблему значительной нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать их более удобным и качественным. Прием заявлений начнется примерно через неделю, после доработки функционала нового ЕГР", - говорится в сообщении.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.
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