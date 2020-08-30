"Роза Ветров" хочет занять 75% рынка внутренних авиарейсов в Украине

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) хочет занять 75% рынка внутренних перелетов по Украине и дополнительно расширить внутреннюю сеть.

Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Владимир Каменчук в интервью ЛИГА.net, передает БизнесЦензор.

Как рассказал Каменчук, новыми направлениями могут стать Ужгород, Винница, Полтава и Хмельницкий. Ранее в списке потенциальных новых маршрутов по Украине фигурировал Кривой Рог.

В Windrose рассчитывали, что внутренняя программа сможет покрывать себя к концу второго года работы.

Однако кризис внесет коррективы: год назад в компании было в среднем 21 международный рейс в день (на 180-218 кресел). Сегодня в среднем летает по 3-4 рейса в день. Также в компании ожидают программу код-шерингового сотрудничества с МАУ.

Сейчас средняя загрузка внутренних рейсов составляет 68%. Как рассказал Каменчук, за месяц до вылета билеты покупают только 10% пассажиров, за две недели - 15%, за неделю - 50%, еще 25% - за 72 часа до вылета.

Города Украины "Роза Ветров" намерена связывать через Киев. При этом для упрощения стыковки регулирующие органы разрешили пассажирам не проходить повторную проверку на авиабезопасность в "Борисполе", однако это решение должен внедрить сам аэропорт.

Сейчас прилетевшие выходят в общедоступную зону, после чего вынуждены перед входом в зал вылета проходить через металлодетекторы и отдавать на проверку свою ручную кладь. Для отказа от этой практики в "Борсиполе" должны предусмотреть транзитный коридор, который позволит пассажирам подниматься с первого уровня прилета сразу в зал вылета на втором этаже.

Комментируя цену билетов по $30, Каменчук назвал ее такой, которая противоречит себестоимости и не имеет экономики. Каменчук признал, что "Роза Ветров" также продает дешевые билеты, однако делает это сейчас для того, чтобы принести на рынок культуру внутренних перелетов.

Сейчас внутренние рейсы по Украине выполняют также авиакомпании МАУ и SkyUp. Первая использовала их для доставки пассажиров на пересадку на международные рейсы в аэропорту "Борисполь", вторая позиционирует их как социальный продукт, который фактически субсидируется за счет международных рейсов.