IKEA в Киеве откроется в ноябре

Шведская компания IKEA откровет свой мегезин в Киеве в ноябре 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Одним из ключевых арендаторов Blockbuster Mall является шведская компания IKEA. Мы вели переговоры по скорейшему выходу этого бренда на украинский рынок. Открытие первого магазина IKEA состоится уже в ноябре 2020 года", - рассказал генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко.

Он уточнил, что уже до конца 2020 года будет открыто свыше 80% планируемых к отрытию точек.

По его словам, в настоящее время ведется активное строительство второй очереди ТРЦ Blockbuster, которое будет завершено к концу 2020 года.

Общая площадь первой очереди ТРЦ Blockbuster составляет 200 тыс. кв. м, арендная – 100 тыс. кв. м. После запуска второй очереди арендная площадь ТРЦ составит около 160 тыс. кв. м. Объект находится на пр.Степана Бандеры, 36, в Оболонском районе Киева, на перекрестке с суммарным трафиком более 200 тыс. чел. Открытие якорного арендатора ТРЦ – супермаркета "Сильпо" площадью более 8 тыс. кв. м – состоялось 20 ноября 2019 года.

Автором концепции ТРЦ Blockbuster выступила компания NAI Ukraine.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.