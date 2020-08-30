Открытие путепровода на обходе Золотоноши запланировано на 15 сентября, – "Укравтодор"

Реконструкция путепровода на обходе города Золотоноша (Черкасская область) завершена на 85%, а открытие запланировано на 15 сентября 2020 года.

Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины по итогам посещения объекта главой агентства Александром Кубраковым и президентом Владимиром Зеленским, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я был на этом путепроводе в конце июня, на тот момент старую конструкцию демонтировали и только начинали строить новую. Почти 60 лет этот путепровод не ремонтировался - и это скорее тенденция, чем исключение для области. И в этом году Черкасская область - одна из "отличниц" по дорогам государственного значения. С запланированных 234 км - 73 км уже в верхнем слое", - сказал Кубраков.

"Укпавтодор" отмечает, что работы на путепроводе начались в октябре 2019 года. Его реконструкция является частью капитального ремонта 11,6 км дороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь на обходе города Золотоноша.