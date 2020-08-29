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Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты на 277 грн

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Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты на 277 грн

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который устанавливает размер минимальной заработной платы с 1 сентября в 5 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочереном заседании 25 августа приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для повышения размера минимальной зарплаты с 4723 до 5000 грн с 1 сентября.

В свою очередь Кабмин с 1 сентября пересмотрел зарплаты для бюджетников, повысив оклад работника 1-го тарифного разряда с 2 102 до 2 225 грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Ну спасибо, кормилец. Наверно, пришлось велосипед продать ? Не горюй, мы на местных выборах оттанцуем.
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29.08.2020 23:01
+4
Чтоб себе ты так "повышал" и своим детям, вы от жира беситесь, а народ бедствует от таких "повышений" и от таких цен, абсолютно на всё. Вот у вас в Раде, настоящее повышение, там за время твоего правления все миллионерами стали.
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29.08.2020 23:11
+4
Все относительно. И эти 277 грн показывают скотское отношение государства к своим гражданам. Минимальная зарплата в Польше 12.85 зл. в час нетто-на руки (94,70 грг), в Германии - 9,35€ в час (. 306,59 грн).
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30.08.2020 20:35
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Ну спасибо, кормилец. Наверно, пришлось велосипед продать ? Не горюй, мы на местных выборах оттанцуем.
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29.08.2020 23:01 Відповісти
Чтоб себе ты так "повышал" и своим детям, вы от жира беситесь, а народ бедствует от таких "повышений" и от таких цен, абсолютно на всё. Вот у вас в Раде, настоящее повышение, там за время твоего правления все миллионерами стали.
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29.08.2020 23:11 Відповісти
А что ты всех одной краской мажешь? Если ты тупишь и бедствуешь, при чём тут народ?
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30.08.2020 00:33 Відповісти
А ты наверное олигарх, к народу падло не относишься? Тогда закрой сраную пасть и не воняй - быдло!
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30.08.2020 23:52 Відповісти
Ну, справедливости ради, слово быдло, чисто по определению подходит как раз для зубожилих.
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31.08.2020 11:20 Відповісти
Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!
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31.08.2020 23:31 Відповісти
че-то не въезжаю... "повышения размера минимальной зарплаты с 4723 до 5000 грн", а
зарплаты для бюджетников, "повысив оклад работника 1-го тарифного разряда с 2 102 до 2 225 грн.". это как - есть минимальная зарплата и есть зарплата для бюджетников? т.е. пришедшие после института, например медицинского, будут получать зарплату, которая и до половины минимальной не дотягивает?! и вы хотите качественную медицину и качественное медицинское обслуживание? ну-ну...
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30.08.2020 01:31 Відповісти
вова 5%.... по сути узаконил пяти процентную инфляцию............
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30.08.2020 09:13 Відповісти
Почему в Европе минималка не облагается налогом,а зелёный членограй обложил минималку налогом?Это значит на бумаге 5000 грн ,а получишь 3000грн .Это издевательство !Этому негодяю- слуге олигархов , в голову не приходит идея изменить налоговую систему ,хотя бы сделать как в Сингапуре -а это максимум 17%?Оно бы прославилось на века!Но нет .Недоумок зеленозадый, имея все инструменты играет плохую музыку .
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30.08.2020 13:09 Відповісти
Не 3000 а 4000 на руки.А 4000т зеля сказал это не бедность это круто,даже велик можно купить Б.У
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30.08.2020 14:01 Відповісти
Все относительно. И эти 277 грн показывают скотское отношение государства к своим гражданам. Минимальная зарплата в Польше 12.85 зл. в час нетто-на руки (94,70 грг), в Германии - 9,35€ в час (. 306,59 грн).
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30.08.2020 20:35 Відповісти
Справедливости ради в Польше провели реформы. И не только такие, которые бы нравились "простому нариду". Например рыночные цены на все, в том числе на коммуналку врубили сразу. Вообще без субсидий. С копеечными зарплатами. То есть цены там сразу рыночные стали, а зарплаты подтянулись лет через 10. И на любой вопрос как жить - если плата за коммуналку не просто большая а БОЛЬШЕ зарплаты - был один ответ - продавай жилье, покупай меньше. И рынок земли там ввели еще в 91 году. Подсказать, что по поводу этих реформ у на говорит "простий нарид"?
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31.08.2020 11:24 Відповісти
И я об этом. План Лешека Бальцеровича.
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31.08.2020 11:53 Відповісти
Падло, себе и слугам на тысячи повышаете, а народу, который вас-же избрал - копейки.
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30.08.2020 23:46 Відповісти
не скигли
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31.08.2020 22:09 Відповісти
Дуже суттєве підвищення, аж цілий закон прийняли... Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты на 277 грн - Цензор.НЕТ 5831
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31.08.2020 08:03 Відповісти
73% уберите вашего дебила!
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31.08.2020 09:37 Відповісти
Вибори! Вибори!
За чий рахунок банкет?
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31.08.2020 10:54 Відповісти
Блият...а я думал что на 227 евро.))
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31.08.2020 10:56 Відповісти
ЗЕ не мій преЗЕдент! Клоун з нього був кращої якості.
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31.08.2020 11:26 Відповісти
да і клоун з нього був такий собі
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31.08.2020 11:30 Відповісти
з/п ни о. чем не говорит в численном выражении
главное сколько ты должен времени проработать
времени чтобы купить ту или иную вещь
или услугу
возьмите прочитайте ''капитал ''
Карла Маркса и Фридриха Энгельса
там расписано многое чего нам никто не скажет
к стати немцы два года назад поставили
пямятник к. Марксу 4 м. высотой
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31.08.2020 13:22 Відповісти
Гигант ************ щедрой рукой отсыпал из только что свеженапечатаных фантиков
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31.08.2020 17:22 Відповісти
Цены с инфляцией на столько же поднимутся ... финансовой аналитег мамы Риммы и папы шмони...
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31.08.2020 17:24 Відповісти
Ну одно радует , что 73% идиотов скоро на своей шкуре будут ощущать последствия своего безмозглого выбора и наивной веры в сказки .Если бы Осел Оманский ну хотя бы первую главу в учебнике по экономике осилил , то тогда бы понимал , что при ДЫРЕ в бюджете в 25% и полнейшем экономическом коллапсе в стране поднимать зарплату может только полный суицидник , который очень хочет , что бы голодные люди разорвали его на куски.
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31.08.2020 20:05 Відповісти
в ж"пу
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31.08.2020 22:13 Відповісти
х№е% по роялю!
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31.08.2020 22:06 Відповісти
народ повинен бути супротив-кровосісі нікуди не зникли-до зброі!
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31.08.2020 22:08 Відповісти
будуть тиснути доти-поки не відчують супротив.профспілки.страйки.де?стадо баранів!
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31.08.2020 22:12 Відповісти
Пенсионеры и бюджетники останутся такими же нищими, а цена доллара и размер единого налога вырастут
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31.08.2020 22:54 Відповісти
 
 