Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты на 277 грн

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который устанавливает размер минимальной заработной платы с 1 сентября в 5 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочереном заседании 25 августа приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для повышения размера минимальной зарплаты с 4723 до 5000 грн с 1 сентября.

В свою очередь Кабмин с 1 сентября пересмотрел зарплаты для бюджетников, повысив оклад работника 1-го тарифного разряда с 2 102 до 2 225 грн.