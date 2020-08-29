Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты на 277 грн
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который устанавливает размер минимальной заработной платы с 1 сентября в 5 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
"Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, Верховная Рада на внеочереном заседании 25 августа приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для повышения размера минимальной зарплаты с 4723 до 5000 грн с 1 сентября.
В свою очередь Кабмин с 1 сентября пересмотрел зарплаты для бюджетников, повысив оклад работника 1-го тарифного разряда с 2 102 до 2 225 грн.
Будь ласка, зачекайте...
зарплаты для бюджетников, "повысив оклад работника 1-го тарифного разряда с 2 102 до 2 225 грн.". это как - есть минимальная зарплата и есть зарплата для бюджетников? т.е. пришедшие после института, например медицинского, будут получать зарплату, которая и до половины минимальной не дотягивает?! и вы хотите качественную медицину и качественное медицинское обслуживание? ну-ну...
За чий рахунок банкет?
главное сколько ты должен времени проработать
времени чтобы купить ту или иную вещь
или услугу
возьмите прочитайте ''капитал ''
Карла Маркса и Фридриха Энгельса
там расписано многое чего нам никто не скажет
к стати немцы два года назад поставили
пямятник к. Марксу 4 м. высотой