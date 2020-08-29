Украинский стартап Restream привлек $50 миллионов инвестиций

Основанный украинцами стартап Restream, предоставляющий возможности для видеостриминга, объявил о закрытии раунда финансирования серии А в размере $50 млн.

Как сообщили в Restream, ведущими инвесторами выступили венчурный фонды Sapphire Ventures и частная инвестиционная компания Insight Partners, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закрытие этого раунда инвестиций позволило компании официально запустить Restream Studio из бета-версии.

Кроме того, представитель Sapphire Venture Пауль Левин и Тедди Варди из Insight Partner вошли в совет директоров Restream.

"Сегодня наше сообщество, состоящее из более чем 2 млн стримеров, транслирует более 8 млн прямых трансляций в месяц для 750 млн зрителей по всему миру. И мы только начинаем", – отметил сооснователь сервиса Александр Худа.

Сервис видеостриминга Restream охватывает около 30 платформ, включая Facebook, LinkedIn, Twitch, Twitter и YouTube и др. Сервис работает по модели freemium, при этом большинство клиентов пользуются им бесплатно, а другие платят от $19 до $299 в месяц.

Пользователи сервиса могут брендировать контент, добавляя оверлеи, логотипы и водяные знаки, а также использовать Restream Chat и Analytics для взаимодействия со своим сообществом в режиме реального времени.

Основателями Restream в 2015 году выступили два украинца –Александр Худа и Андрей Суржинский. На сегодняшний день в компании работает 50 сотрудников, штаб-квартира стартапа находится в Остине (США).

Как отмечает ain.ua, прошлый раунд в $4,5 млн Restream привлекли в 2018 году от фондов Silverton Partners, Liquid2 и Anorak Ventures (руководитель Грег Касл — один из первых инвесторов Oculus), а также от Джеймса Армстронга (один из первых инвесторов PayPal).

С января 2020 года в компании отчитались о 300%-м росте месячных просмотров стримеров, пользующихся Restream.