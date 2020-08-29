Кличко допустил повторную остановку метро в Киеве

Местные власти Киева будут вынуждены остановить движение общественного транспорта, в том числе и метро, ​​если больницы будут не в состоянии оказывать помощь всем пациентам с COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Радио Свобода, передает БизнесЦензор.

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости, – ред.), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей", – сказал Кличко.

В то же время мэр не дал четкого ответа на вопрос, остановится ли транспорт в Киеве, если город попадет в "красную" карантинную зону по решению правительственной комиссии.

"Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на местах, ощущают и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было... Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов", – сказал мэр Киева.

Как сообщалось, ранее городской совет Черновцов отказался выполнять ограничения, предусмотренные решением Кабмина для регионов "красной зоны", проголосовав за значительно более мягкие карантинные ограничения.

Метро в Киеве не работало с 17 марта по 25 мая из-за введенного правительтством карантина.