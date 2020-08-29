БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2639 відвідувачів онлайн
Новини ВладаТранспорт Коронавірус і карантин
4 123 3
карантин (2077) Київ (4324) Кличко (546) Метрополітен (534) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

Кличко допустил повторную остановку метро в Киеве

Новини БізнесЦензор Влада Транспорт

Кличко допустил повторную остановку метро в Киеве

Местные власти Киева будут вынуждены остановить движение общественного транспорта, в том числе и метро, ​​если больницы будут не в состоянии оказывать помощь всем пациентам с COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Радио Свобода, передает БизнесЦензор.

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости, – ред.), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей", – сказал Кличко.

В то же время мэр не дал четкого ответа на вопрос, остановится ли транспорт в Киеве, если город попадет в "красную" карантинную зону по решению правительственной комиссии.

"Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на местах, ощущают и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было... Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов", – сказал мэр Киева.

Как сообщалось, ранее городской совет Черновцов отказался выполнять ограничения, предусмотренные решением Кабмина для регионов "красной зоны", проголосовав за значительно более мягкие карантинные ограничения.

Метро в Киеве не работало с 17 марта по 25 мая из-за введенного правительтством карантина.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Количество врачей меньше количества пациентов" - а разве так не всегда и везде бывает?
показати весь коментар
29.08.2020 17:34 Відповісти
Да у него в голове нет ни одной не отбитой извилинв. Так, чего ждать от боксера после тысячи ударов по голове!
показати весь коментар
29.08.2020 22:56 Відповісти
 
 