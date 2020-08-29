Зеленский назначил жену спонсора своей предвыборной кампании первой заместительницей главы АМКУ
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Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №365/2020 от 28 августа обнародован на сайте главы государства.
Другим своим указом №364/2020 президент предварительно уволил Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ.
Как сообщалось, Владимир Зеленский назначаил Ольгу Музыченко уполномоченной АМКУ 19 августа. В открых источниках нет данных о карьере или опыте работы Музыченко, ее биография на сайте АМКУ до сих пор не обнародована.
Согласно данным реестра электронных деклараций, Музыченко претендовала на должность в Антимонопольном комитете еще в августе 2019 года.
Музыченко в прошлом году получила 102,36 тыс. грн зарплаты в ООО "КУА "Система плюс", гда также официально трудоустроен ее муж Сергей Сендзюк, который заработал 119,73 тыс. грн. При этом он владеет компанией "Импакт Экспо" и одолжил в прошлом году 422 тыс. грн у ООО "ФК "Каррон".
Музыченко бесплатно пользуется автомобилем Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, собственник которого не указан, а ее мужу принадлежит Audi Q3 2015 года.
Как сообщалось, По данным "Clarity-Project", в марте 2019 Сергей Сендзюк пожертвовал 500 тысяч гривен на избирательную кампанию кандидата в президенты Владимира Зеленского. Однако эти деньги ему были возвращены из-за нарушения законодательства.
Как установил суд, Сендзюк на момент пожертвования имел налоговый долг в размере 1,5 тыс. грн. И поэтому его оштрафовали на 1190 грн. Деньги Сендзюку возвращали со счета ООО "Слуга народа" народного депутата Александра Корниенко.
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