Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина
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Конституционный Суд отменил положения закона "О государственном бюджете на 2020 год", которыми был ограничен максимальный размер выплат судьям, чиновникам и топ-менеджерам государственных предприятий.
Как сообщает пресс-служба КСУ, соответствующее конституционное представление внесли судьи Верховного суда, передает БизнесЦензор.
"Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения", – сказано в сообщении.
В частности, КСУ пришел к выводу, что ограничения судейского вознаграждения является посягательством на гарантии независимости судей.
Кроме того, по мнению судей, ограничение предельного размера заработной платы, денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, которое установлено на время карантина, является неопределенным относительно его действия во времени и не обеспечивает предсказуемости применения этих норм права. Кроме того, по мнению КСУ, таким образом зарплаты судей, чиновников и топ-менеджеров госпредприятий поставлены в зависимость от исполнительной власти.
Кроме того, КСУ отменил ному закона о запрете Государственной казначейской службе осуществлять списание средств государственного бюджета и местных бюджетов на основании решений судов до 1 января 2021 года.
Как сообщалось, ранее пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности установления ряда ограничений на время карантина, введенных Кабмином и Верховной Радой.
В частности, судьи просили отменить введенное на время карантина ограничение заработных плат и денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем бюджетного дефицита втрое – до 298,4 млрд грн.
При этом законом органичена максимальная заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) размером 10 минимальных зарплат. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.
Будь ласка, зачекайте...
Рішення КСУ -НЕПРАВОМІРНЕ, оскільки зарплати державних службовців і суддів Конституцією України не визначаються, тому не може бути навіть предметом розгляду КСУ! КСУ перевищив свої повноваження.
-Безмежна з/плата державних службовців і суддів встановлювалася навіть не Законами, а підзаконними актами...(що - не конституційно) тоді чому КСУ не перевірив підзаконні акти на конституційність? А якою взагалі має бути конституційна межа з/плат чиновників? Чи може можна підвищувати її підзаконними актами, чи навіть Законами до безкінечності - до 1 млн грн. на місяць? А до 10-ти? А до 100, млн., одного трильйона? - Повний бардак і повне беззаконня, а не конституційність!
Тоді, чому КСУ не не визнав неконституційними мізерні зарплати та пенсії пересічних громадян? Чому КСУ й досі не визнає неконституційними запроваджені оплату за навчання і медичне обслуговування громадян , на які прямо (імператив) і однозначно вказує Конституція України?
Геть ЗЛОЧИННИЙ склад КСУ!!!
Тогда карантин никогда не кончится!!!!!!!!!!!!!
П*ДАРАСИ ЦІ СУДДІ - МОЛІТЬСЯ Г*НДОНИ, БО КОЛИ ПРИЙДУТЬ ПАТРІОТИ ДО ВЛАДИ ВИ БУДЕТЕ В ТЮРМАХ
И чем это все кончится. Боюсь загадывать
Як же ж вони себе з кастрованими зарплатами залишать((, щаззз.. Все виправили, знову будуть міліони гривень з наших гаманців отримувати. Гидота !
прибыли падают, выплаты растут /все законно /