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Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина

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Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина

Конституционный Суд отменил положения закона "О государственном бюджете на 2020 год", которыми был ограничен максимальный размер выплат судьям, чиновникам и топ-менеджерам государственных предприятий.

Как сообщает пресс-служба КСУ, соответствующее конституционное представление внесли судьи Верховного суда, передает БизнесЦензор.

"Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения", – сказано в сообщении.

В частности, КСУ пришел к выводу, что ограничения судейского вознаграждения является посягательством на гарантии независимости судей.

Кроме того, по мнению судей, ограничение предельного размера заработной платы, денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, которое установлено на время карантина, является неопределенным относительно его действия во времени и не обеспечивает предсказуемости применения этих норм права. Кроме того, по мнению КСУ, таким образом зарплаты судей, чиновников и топ-менеджеров госпредприятий поставлены в зависимость от исполнительной власти.

Кроме того, КСУ отменил ному закона о запрете Государственной казначейской службе осуществлять списание средств государственного бюджета и местных бюджетов на основании решений судов до 1 января 2021 года.

Как сообщалось, ранее пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности установления ряда ограничений на время карантина, введенных Кабмином и Верховной Радой.

В частности, судьи просили отменить введенное на время карантина ограничение заработных плат и денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем бюджетного дефицита втрое – до 298,4 млрд грн.

При этом законом органичена максимальная заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) размером 10 минимальных зарплат. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+19
Тепер у КС є вихід тільки ногами вперед. Склалась усталена злочина установа, яка захопила судову владу в Україні.
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29.08.2020 16:10
+14
Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 4133
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29.08.2020 17:29
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Кыто же вас болезненых пожалеет если вы сами себя не пожалеете ,иолодц.
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29.08.2020 15:38 Відповісти
Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 5563
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29.08.2020 17:28 Відповісти
Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 4133
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29.08.2020 17:29 Відповісти
Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 7585
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29.08.2020 17:29 Відповісти
Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 3409
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29.08.2020 17:30 Відповісти
Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 1193
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29.08.2020 17:31 Відповісти
Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 3280
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29.08.2020 17:36 Відповісти
Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 1441
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31.08.2020 12:06 Відповісти
Тепер у КС є вихід тільки ногами вперед. Склалась усталена злочина установа, яка захопила судову владу в Україні.
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29.08.2020 16:10 Відповісти
"Конституційний суд України визнав, що урізання заробітних плат державних службовців і суддів під час карантину є незаконним та скасував це рішення й відповідні зміни до держбюджету."
Рішення КСУ -НЕПРАВОМІРНЕ, оскільки зарплати державних службовців і суддів Конституцією України не визначаються, тому не може бути навіть предметом розгляду КСУ! КСУ перевищив свої повноваження.
-Безмежна з/плата державних службовців і суддів встановлювалася навіть не Законами, а підзаконними актами...(що - не конституційно) тоді чому КСУ не перевірив підзаконні акти на конституційність? А якою взагалі має бути конституційна межа з/плат чиновників? Чи може можна підвищувати її підзаконними актами, чи навіть Законами до безкінечності - до 1 млн грн. на місяць? А до 10-ти? А до 100, млн., одного трильйона? - Повний бардак і повне беззаконня, а не конституційність!
Тоді, чому КСУ не не визнав неконституційними мізерні зарплати та пенсії пересічних громадян? Чому КСУ й досі не визнає неконституційними запроваджені оплату за навчання і медичне обслуговування громадян , на які прямо (імператив) і однозначно вказує Конституція України?
Геть ЗЛОЧИННИЙ склад КСУ!!!
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29.08.2020 17:21 Відповісти
Керівник верховної влади малоросії. Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 2580
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29.08.2020 16:14 Відповісти
Судейскую банду нужно ликвидировать, лучше пусть "кухарки" судят, чем эти охамевшие, на сквозь продажные "судьи". В качестве воздействия на этих моральных уродов, нужно провести децимацию т.е. посадить каждого десятого "судью", без всяких следствий и разбирательств, с конфискацией всего не посильно нажитого.
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29.08.2020 16:24 Відповісти
"кухарка" сейчас имеет практически всю полноту власти в своих руках, только руки у него растут не из того места. Именно из-за тупости єтой "кухарки" судьи и распоясались.
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30.08.2020 00:07 Відповісти
А хто сказав, що влада не являэться "кухаркіними детьмі"?
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31.08.2020 09:35 Відповісти
Пир во время чумы. А после нас хоть потоп. Главное что бы себя не обидеть!
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29.08.2020 16:27 Відповісти
Цей конституційний суд повинен сидіти довічно з конфіскацією ще з того часу, як при шлепері зробили державний переворот своїм рішенням встановити президентське правління ,а не виносити якісь незрозумілі антинародні рішення . Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 6082
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29.08.2020 16:31 Відповісти
Вообще то тут налицо личная заинтересованность судей, по факту они своим решением сами себе подняли зарплаты.
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29.08.2020 17:25 Відповісти
Это же надо?ННа первой заглавной Цензора морда лица Зе с подписанием повышения аж на 277 гривен зпрплат всего народа и 73% в частности,и снятие любых ограничений в зарплате для остальной п%здобратии в лице судей,чиновников и т.д.Я оценил креативность Цензора на 10 из 10.Так инадо подавать новости,чтобы было легко сравнивать достижения и побед
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31.08.2020 07:28 Відповісти
судебный ад
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29.08.2020 19:03 Відповісти
Судья ,который не способен карать,становится в конце концов сообщником преступления.Гете
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29.08.2020 20:09 Відповісти
Все мало,не нажеретесь?
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29.08.2020 21:09 Відповісти
Вешать или люстрировать на стадионах Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 7732
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29.08.2020 21:21 Відповісти
чудово. під час епідемії економіка взагалі "лягла" і тому "лежням" потрібно платити зарплату "по обух". "страна не пуганых идиотов".
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29.08.2020 21:30 Відповісти
Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина????????????????????????????



Тогда карантин никогда не кончится!!!!!!!!!!!!!
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29.08.2020 22:53 Відповісти
Ну-ну, так держать. "... Осень, в небе жгут корабли..."
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29.08.2020 23:16 Відповісти
В частности, КСУ пришел к выводу, что ограничения судейского вознаграждения является посягательством на гарантии независимости судей. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3216539

П*ДАРАСИ ЦІ СУДДІ - МОЛІТЬСЯ Г*НДОНИ, БО КОЛИ ПРИЙДУТЬ ПАТРІОТИ ДО ВЛАДИ ВИ БУДЕТЕ В ТЮРМАХ Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 7037
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30.08.2020 03:42 Відповісти
Ну полный бардак в государстве Украина, причем бардак кем-то управляемый.
И чем это все кончится. Боюсь загадывать
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30.08.2020 05:50 Відповісти
Пенсия в 1700 грн. это констуционно и на нее "можно" жить,а за в 43 тыс.(в 27 раз больше !!!!) не конституционно? Чинуши- МРАЗЬ,УРОДЫ,судьи отьявленейшее дерьмо из всех чинуш. Только ВЫБОРЫ, прямым голосованием граждан,решат проблему этой начести в мантиях. В государстве где ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ граждан получают на прожитие менее 5тыс.грн и где СРЕДНЯЯ зп по стране менее 10 тыс -43 тыс. НЕ конституционно? Правда червивые? Ну и мрази,нет слов.
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30.08.2020 07:41 Відповісти
Глядя на истощенное лицо судьи на фото,я понял что означает выражение"закрома родины".
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30.08.2020 09:43 Відповісти
Безсоромні бандити захопили судову владу україни, жаль що смертну кару відмінили.
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30.08.2020 11:08 Відповісти
ось вона реформа суду !!!! Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 7227 Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 7227 Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 7227
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30.08.2020 14:17 Відповісти
Эти политические гопники в мантиях не могут ни чего принимать или отменять, их задача тлумачити (разъяснять), и только - ЗАЯВИТЕЛЮ.
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30.08.2020 15:22 Відповісти
Я хренею с этого государства!!!
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30.08.2020 16:07 Відповісти
Паскуди наші судді та інші чиновники.Совісті немає абсолютно.Була б можливість - гнати всіх до одного поганою мітлою, добру половину посадити надовго за взятки та неправомірні рішення. Я вірю, що народ таки добереться до них. Терпіти це все вже неможливо!
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30.08.2020 16:27 Відповісти
ну народу же тоже подняли минималку на 277 грн. Короче ТРЕБА БРАТИ ЛОПАТИ
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30.08.2020 17:00 Відповісти
А нахрена нам содержать недешевые ОП и ВР если КС может отменить их любое (и не только их) решение и принять все что им вздумается? Может сразу принять решение что глава КС автоматически становится президентом, а его члены верховной радой? Все станет значительно проще и дешевле, а вся эта свора из президентских подхалимов и депутаты окажутся не у дел, а главное, Шмаркля опять займется производством своих дешевых сериальчиков и игрой на рояле.
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30.08.2020 18:49 Відповісти
Забули вказати: «...для чиновників...».
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30.08.2020 20:25 Відповісти
Забули вказати: «...для чиновників...».
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30.08.2020 20:27 Відповісти
ооо... налєтай торопись, покупай живопись..
Як же ж вони себе з кастрованими зарплатами залишать((, щаззз.. Все виправили, знову будуть міліони гривень з наших гаманців отримувати. Гидота !
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31.08.2020 00:09 Відповісти
Больше половины госбюджета Украины идет прямиком в карманы захватившего Власть в стране класса - госчиновники.
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31.08.2020 09:49 Відповісти
Вот я смотрю писаки в комментах изголяются по поводу судей. Так станьте сами судьями, судите правильно, откажитесь от зарплаты, подымайте авторитет правосудия. А то только триндеть и умеете. Гопники всегда не ненавидели полицию, суды, прокуратуры. Контингент у Цензора понятен.
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31.08.2020 11:41 Відповісти
А подавиться не боитесь, правозащитнички?
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31.08.2020 12:06 Відповісти
с их то хлебальниками что в обьектив не влазят ?
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31.08.2020 14:16 Відповісти
своя рука владыка
прибыли падают, выплаты растут /все законно /
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31.08.2020 13:25 Відповісти
Вешать гнид ,позорят звание Судья😠😡😡
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31.08.2020 13:37 Відповісти
Петро Петренко 145c0328 Петрику ,а ты знаешь ,сколько стоит место судьи в Украине ? Так вот не тренди😬 Чтобы стать судьей нужны деньги и связи . Так о каких честных судьях ты говоришь ,побойся Бога 😡😡😡
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31.08.2020 13:41 Відповісти
нету на вас ****** Сталина , он бы вам ***** дал зарплаты , пока не сдохли подымали бы Колыму за миску баланды Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина - Цензор.НЕТ 5353
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31.08.2020 14:15 Відповісти
Долго тянули.....И ведь верно ! Как можно судьям стока мучиться ! Такие пузища требуют усиленного питания и зеленый пиар стал невыносимым.
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31.08.2020 15:25 Відповісти
 
 