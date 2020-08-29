Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина????????????????????????????

Конституционный Суд отменил положения закона "О государственном бюджете на 2020 год", которыми был ограничен максимальный размер выплат судьям, чиновникам и топ-менеджерам государственных предприятий.

Как сообщает пресс-служба КСУ, соответствующее конституционное представление внесли судьи Верховного суда, передает БизнесЦензор.

"Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения", – сказано в сообщении.

В частности, КСУ пришел к выводу, что ограничения судейского вознаграждения является посягательством на гарантии независимости судей.

Кроме того, по мнению судей, ограничение предельного размера заработной платы, денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, которое установлено на время карантина, является неопределенным относительно его действия во времени и не обеспечивает предсказуемости применения этих норм права. Кроме того, по мнению КСУ, таким образом зарплаты судей, чиновников и топ-менеджеров госпредприятий поставлены в зависимость от исполнительной власти.

Кроме того, КСУ отменил ному закона о запрете Государственной казначейской службе осуществлять списание средств государственного бюджета и местных бюджетов на основании решений судов до 1 января 2021 года.

Как сообщалось, ранее пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности установления ряда ограничений на время карантина, введенных Кабмином и Верховной Радой.

В частности, судьи просили отменить введенное на время карантина ограничение заработных плат и денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем бюджетного дефицита втрое – до 298,4 млрд грн.

При этом законом органичена максимальная заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) размером 10 минимальных зарплат. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.