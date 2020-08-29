В Офисе Зеленского прокомментировали решение КС об отмене назначения директора НАБУ
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Офис президента Владимира Зеленского считает, что директор НАБУ Артем Сытник потерял свои полномочия после решения Конституционного Суда об отмене указа о его назначении на эту должности.
Об этом говорится в комментарии Офиса президента, передает БизнесЦензор.
"Мы, безусловно, принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ. Это, кстати, полностью компетенция Конституционного Суда", – сказано в сообщении.
В Офисе президента также ожидают, что вместо Сытника будет назначен исполняющий обязанности директора НАБУ.
"В связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ожидаем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя", – отмечают в Офисе президента.
"Не сомневаемся также, что директорат НАБУ организует работу сегодня так, чтобы были учтены все новые правовые обстоятельства", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, накануне Большая палата КСУ признала не соответствующим Конституции указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Соответствующее конституционное представление внес 51 народный депутат, их уполномоченным представителем указан близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.
В свою очередь в НАБУ заявили, что Артем Сытник продолжит исполнять свои обязанности, поскольку такое основание для его увольнения, как отмена Конституционным Судом указа о его назначении, не предусмотрено законом о НАБУ.
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