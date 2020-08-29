Сытник остается директором НАБУ после решения Конституционного Суда, – заявление

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник продолжит исполнять свои обязанности, несмотря на отмену Конституционным Судом указа о его назначении.

Об этом сообщается в заявлении НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Несмотря на признание КСУ указа президента о назначении Артема Сытника Директором НАБУ неконстутуционным, оно не предполагает его автоматического увольнения. Закон "О НАБУ" содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро с должности, решение Конституционного Суда среди них нет", – сказано в заявлении.

В Бюро считают, что решение КСУ о неконституционности назначения Сытника директором НАБУ является политически мотивированным.

"Принятое в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументировано разговоры об "управляемости правосудия в Украине", в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом, это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро", – сказано в заявлении.

В НАБУ обратили внимание, что ранее КСУ уже принял ряд решений не в пользу НАБУ. При этом инициаторами этих обращений, которые имели целью ослабить способность НАБУ расследовать коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых.

Как сообщалось, накануне Большая палата КСУ признала не соответствующим Конституции указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Соответствующее конституционное представление внес 51 народный депутат, их уполномоченным представителем указан близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.