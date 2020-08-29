В Украине зафиксирован новый рекорд по распространению коронавируса

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 481 заболевших за сутки Covid-19, этот показатель бьет рекорды второй день подряд. При этом 41 ранее заболевший умер, а 1 055 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

Больше всего новых случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (265), в Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской области (170) областях.

Количество инфицированных составило на утро субботы 116 978 человек, выздоровевших – 56 138, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 492 человека.

В целом сейчас в Украине Covid-19 болеет 58 348 человек, что на 1385 больше, чем днем ранее.

Как сообщалось, днем ранее, 28 августа, было 2 438 инфицированных, 27 августа – 1 974 заболевших за сутки Covid-19, 26 августа – 1 670 больных.



