Границы для иностранцев откроют после окончания пандемии, – Зеленский

Украина откроет границы иностранным туристам после окончания пандемии коронавируса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский заявил в ходе поездки в Черкасскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент выразил уверенность, что после завершения пандемии коронавируса Черкасчина и вся Украина с радостью откроют свои границы всем своим гостям", – сказано в сообщении пресс-службы.

"Речь идет не только о прекрасном городе Умани. Черкасчина богата уникальными местами и действительно фантастической – я это видел вчера и сегодня – природой. Это именно та земля, где можно почувствовать и понять настоящий украинский дух", – приводятся в сообщении слова Зеленского.

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Как сообщалось, Кабинет министров накануне запретил въезд иностранцам в страну с 00:00 28 августа 2020 года до 00:00 28 сентября 2020 года.

При этом правительство определило категории иностранцев, которые по-прежнему смогут въезжать в Украину.