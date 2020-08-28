Зеленский пообещал начать массовое строительство школьных бассейнов

В программу "Большое строительство" на следующий год будет добавлено сооружение бассейнов при учебных заведениях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский заявил в ходе поездки в Черкасскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"У нас глобальный подход к строительству бассейнов при школах, детских садах или реабилитационных центрах. Где это возможно сделать – мы будем делать. Это тоже будет глобальная часть нашей программы", – заявил Зеленкский.

Президент напомнил, что в следующем году в программу "Большого строительства" уже внесено восстановление музеев, замков и других "исторических магнитов", не уточнив источники финансирования.

"Наша задача – вкладывать в большие проекты, которые мы начнем в следующем году также в рамках "Большого строительства". Это большие, самые важные музеи, замки и интересные туристические места нашей страны", – добавил Зеленский.