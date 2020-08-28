Нацбанк упростил валютный надзор для экспортных операций украинских компаний

Национальный банк Украины упростил валютный надзор для экспортных операций украинских компаний, совершаемых с использованием аккредитивной формы расчетов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Отныне контроль за соблюдением предельных сроков расчетов по таким операциям может прекращаться с момента получения предприятием средств от банка в пределах аккредитива.

Упрощение снизит административную нагрузку на банки и бизнес. Также оно будет способствовать распространению использования инструментов торгового финансирования.

Перечисление по аккредитиву может осуществляться ранее фактических расчетов по внешнеэкономическому контракту, делает этот инструмент полезным для экспортеров.

Кроме этого, Национальный банк расширил возможности проведения страховыми (перестраховочными) брокерами валютных операций в страховой деятельности. В частности, им предоставлена ​​возможность в определенных случаях проводить валютные операции по договорам страхования со страховщиками-нерезидентами.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины №126 от 27 августа 2020 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Они вступают в силу 29 августа 2020 года.

Согласно тексту постановления, стразовые (перестраховочне) брокеры имеют право покупать иностранную валюту для осуществления расчетов по договорам о страховании со страховиками-нерезидентами исключительно по страхованию рисков, связанных с морскими перевозками, коммерческой авиацией, запуском космических ракет и фрахтом (включая спутники), если объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с транспортируемыми товарами.