ОПЗ продлил контракт с нынешним поставщиком газа, чтобы избежать остановки производства

Правление "Одесского припортового завода" приняло вынужденное решение продлить контракт на поставку природного газа с действующим давальцем до конца 2020 года во избежание рисков остановки производственного процесса.

Как сообщает пресс-служба предприятия, соответствующее решение правления ОПЗ было утверждено наблюдательным советом общества, передает БизнесЦензор.

В сообщении подчеркивается, что контракт подписан на улучшенных для завода условиях – плата за переработку тонны аммиака и карбамида будет повышена до $41 и $60 соответственно.

"Определение нового поставщика давальческого сырья оказалось невозможным в связи с блокировкой соответствующего конкурса, проводимого АТ "ОПЗ". В соответствии с действующими правовыми нормами решение о продлении контракта с нынешним давальцем является безальтернативным для обеспечения стабильной работы завода. Утвержденный наблюдательным советом АТ "ОПЗ" порядок отбора компании-давальца предполагает, что завод не имеет права проводить отбор нового давальца вне процедуры конкурса", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что достижение поставленных перед ОПЗ целей в виде улучшения финансовых и социальных показателей, модернизации предприятия и подготовки его к прозрачной приватизации лежит в плоскости обеспечения бесперебойного производственного процесса, что является безусловным приоритетом для руководства завода.

"Принимая решение о пролонгации договора с действующим поставщиком сырья, АТ "ОПЗ" опирался на три ключевых аспекта – интересы предприятия и государства, юридические ограничения работы завода и социальные обязательства перед трудовым коллективом", – говорится в пресс-релизе ОПЗ.

И.о. директора ОПЗ Николай Синица назвал принятое решение о продлении контракта "единственно допустимым".

"Одесский припортовый завод", вспоминая тот крайне трудоемкий и дорогостоящий процесс восстановления производственного процесса летом 2019, попросту не имеет права быть остановленным. В нынешней ситуации мы приняли единственно допустимое для обеспечения продолжения работы завода решение о пролонгации контракта с действующим давальцем", – подчеркнул Синица.