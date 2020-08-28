Собственник МФК Gulliver завершил процедуру реструктуризации долга перед "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком"

Собственник МФК Gulliver ООО "Три О" 26 августа завершил процедуру финансовой реструктуризации перед государственным "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком".

Об этом сообщил административный секретариат при Независимой ассоциации банков Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завершена очередная процедура финансовой реструктуризации с участием АО "Государственный ощадный банк Украины" и АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины". Должник – ООО "Три О"", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, компания 28 февраля начала процедуру финреструктуризации перед "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком", рассчитанную на полгода.

ООО "Три О" создано в 1995 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и гражданских формирований, акционерами ООО "Три О" являются ООО "Компания Мобил Вест" (40,6%, Киев), "Бадли Коаст Лимитед" (18,1%, Виргинские острова), "Подемос" (22,1%, Лондон, Великобритания), "Левиш Венчерз Лимитед" (9,2%, Виргинские острова) и "Хетибер Файненс Лимитед" (10%, Кипр). Конечным бенефициарным собственником выступает Вячеслав Игнатенко.

Уставный капитал ООО "Три О" составляет 23 млн грн.

"Ощадбанк" основан в 1991 году, "Укрэксимбанк" – в 1992 году. Их единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал 2 место (272,17 млрд грн), а "Укрэксимбанк" – 3 (226,73 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.