НКРЭКУ оштрафует поставщиков газа за задержку публикации цен для физлиц на сентябрь

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведет проверки тех поставщиков газа, которые нарушили правила рынка и вовремя не обнародовали цену ресурса на сентябрь.

Об этом сообщила член комиссии Ольга Бабий в комментарии Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Если поставщики не опубликуют цены и не предоставят эту информацию, мы с 1 сентября идем на проверки и будем штрафовать за это нарушение", – завила Бабий, указав, что максимальный штраф за подобное нарушение составляет 850 тыс. грн.

Бабий подчеркнула, что отсутствие информации со стороны поставщиков о цене газа на следующий месяц поставки, которая должна обнародоваться за пять дней до его начала, является очень серьезным нарушением Кодекса ГТС, правил рынка и правил предоставления услуг.

"Почему цена должна быть опубликована? Потому что, если эта цена не устраивает потребителя, он имеет право сменить поставщика. Это основной вопрос конкурентного рынка", – отметила член комиссии.

По ее словам, в результате мониторинга публикации цен, проводимого комиссией, было обнаружено, что далеко не все поставщики в установленный срок, а именно 25 августа, выполнили это требование. Более того, в комиссию начали поступать заявления от потребителей об отсутствии информации о ценах на следующий месяц.

"В связи с этим комиссия подготовила и направила письмо к поставщикам с требованием безотлагательно опубликовать необходимую информацию", – разъяснила член энергорегулятора.

Она подчеркнула, что это надо сделать в самое ближайшее время, несмотря на уже допущенное нарушение сроков.

Бабий отметила, что поскольку ПСО на рынке газа было отменено с 1 августа, претензий к поставщикам относительно информирования населения о цене на август в июле быть не может.

"Август был переходным, так что формально у поставщиков не было обязательства публиковать в июле цену на август. Это был первый месяц заключения договоров. При этом Кодекс предусматривает обнародование цены на заключенный договор. Мы этот вопрос не рассматриваем", – разъяснила Бабий.