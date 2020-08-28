СБУ заблокировала коррупционный механизм растаможивания авто в Одесской области

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали коррупционный механизм получения взяток таможенниками при растаможивании автомобилей.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным предварительного следствия, начальник одного из таможенных постов Одесской таможни систематически требовал и получал деньги от коммерсантов, которые ввозили в Украину автомобили с иностранной регистрацией. За вознаграждение он гарантировал не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении авто и не затягивать таможенные операции. Для функционирования коррупционной схемы злоумышленник привлек начальника отдела возглавляемого им таможенного поста и директора брокерской фирмы, которая предоставляет услуги по растаможиванию.

Стоимость беспрепятственного таможенного оформления в режиме "импорт" одного транспортного средства составляла от $100 до $400 в зависимости от марки автомобиля.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток. Сейчас устанавливается общее количество авто, растаможенных злоумышленниками по коррупционной схеме.

Правоохранители задержали начальника, начальника отдела таможенного поста и директора брокерской фирмы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной взятки.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины трем фигурантам дела сообщено о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех участников коррупционной схемы.