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Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке вдвое

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Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке вдвое

Национальный банк Украины (НБУ) на минувшей неделе с 25 по 28 августа купил на межбанковском валютном рынке $68 млн, что в 1,9 раза меньше, чем неделей ранее ( $129,5 млн).

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по покупке валюты проходили по единому курсу. При этом НБУ не продавал валюту.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,48 млрд, а продал – $3,29 млрд.

Как сообщалось, неделей ранее с 17 по 21 августа НБУ купил на межбанковском валютном рынке $129,5 млн, а с 10 по 14 августа – $223 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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