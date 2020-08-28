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Прокуратура закрыла дело против менеджеров ДТЭК по формуле "Роттердам+"

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика Корупція

Прокуратура закрыла дело против менеджеров ДТЭК по формуле

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) решила закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не согласно с таким решением и обжалует его в обращении к генпрокурору Ирине Венедиктовой и исполняющему обязанности главы САП.

В пресс-службе САП объясняют решение закрыть дело "Роттердам+" полученными 18 августа результатами комиссионной судебно-экономической экспертизы, которая не смогла подтвердить нанесение ущерба, нанесенного потребителям электроэнергии вследствие применения этой формулы, передает БизнесЦензор.

Прокуратура указывает, что вид и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением, являются обязательными для доказывания в уголовном производстве. САП также считает, что в ходе досудебного расследования не получено надлежащих доказательств, которые беспрекословно указывали бы на то, что в результате внедрения решением НРКЭКУ формулы "Роттердам+" кому-либо был нанесен прямой вред или ущерб.

При этом САП считает, что возможности получить достаточные доказательства для доказания виновности подозреваемых и других лиц в суде исчерпаны, отмечая, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

"Учитывая изложенное, составлено постановление, согласно которому 27 августа уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование", – сказано в сообщении.

В свою очередь в НАБУ завяили, что решение о закрытии дела "Роттердам +" противоречит принципам верховенства права.

"НАБУ категорически не согласно с таким решением. Мы убеждены, что решение судьбы этого производства вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам гражданского общества и государства. Ведь дело "Роттердам+" является знаковым для Украины, и о необходимости ее завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица. Мы будем делать все возможное законными методами, чтобы возобновить расследование и передать дело в суд для ее оценки как беспристрастным судом", – сказано в заявлении.

В Бюро подчеркивают, что расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых.

В НАБУ напомнили, что в рамках расследования дела сообщено о подозрении 6 лицам, в в результате действий которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков, что подтверждено соответствующей экспертизой.

Бюро подчеркивает, что комплексной экспертизой также подтверждены расчеты убытков за 2016-2017 годы, но суть ее сводится к тому, что вопрос противоправности действий, соответственно, и наступления убытков, должен решить суд.

"В свою очередь прокурор САП - процессуальный руководитель по делу за все время расследования ни разу не затребовал материалы производства для изучения, не спрашивал у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказывания, и два дня назад обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу далее", – отмечается в сообщении.

"Вместо того, чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причин, он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, соответственно, сделал невозможным наказание виновных лиц", – подчеркивают в НАБУ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чи будуть засуджені організатори "Роттердам плюс"

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Ахметова нужно судить в судах международных! Наши все в его кармане и их самих судить надо за коррупцию!
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28.08.2020 18:19
+10
страной управляют бандит ахметов и аферист каломойский.
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28.08.2020 18:46
+9
Прокуратура вся куплена рыжей крысой ахметом. Олигархи правят страной, а зелёный здесь ноль без палочки, никакую борьбу с ними не ведёт, а как обещал перед выборами, но народ в нём сильно ошибся. Грош цена такому ***********.
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28.08.2020 19:06
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Короче идите вы все нах. Х**** а не налоги вам буду платить и покупать ваше дерьмо сделанное в Украине.
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28.08.2020 18:17 Відповісти
Кто голосовал за калоЗеподмойных -получите и жрите, поки очи не повылазить! 🤮😂
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30.08.2020 10:14 Відповісти
При чем тут налоги ,а зебилушка? Вроде ж Порох на этой схеме с Ахметкой сидел ?А кто сей час ЗЕДЕБИЛЫ.
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31.08.2020 07:27 Відповісти
Ахметова нужно судить в судах международных! Наши все в его кармане и их самих судить надо за коррупцию!
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28.08.2020 18:19 Відповісти
Кто еже его посадит если у него адвокаты Парашенко и Медведчук?
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28.08.2020 18:50 Відповісти
Странно, закрыли дело при Зеленском, но виноват все равно Порошенко... Зебилы такие зебилы...
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29.08.2020 20:06 Відповісти
До зебилов не доходит , дегенераты умнее
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30.08.2020 10:15 Відповісти
Хто ж його посадить, він же пам'ятник! Головне це ціна питання: скількі Ахметов заплатив суду?
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29.08.2020 21:19 Відповісти
для тупых зебилов:

...Ну и еще одно большое событие - решение САП по делу «Роттердам+». Выглядит оно как закрытие, но на самом деле - не совсем закрытие. Как мы и предполагали вчера, анализируя инсайд Бутусова - есть нюансы. Подозрения по делу действительно все отменяются - и в отношении менеджеров ДТЭК, и в отношении членов НКРЭКУ и ее главы. Нюанс заключается в последнем абзаце официального пресс-релиза САП: «Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование». Казалось бы, если подозрения снимаются, что тогда расследовать?

Не что, а кого. Понятно, что дело дутое и заказное. Его «расследование» бросает тень на самого Зеленского. По «устному распоряжению» которого были инициированы переговоры Центрэнерго и ДТЭК, в результате которых Добропольеуголь начало поставки угля на государственную генерацию по этой самой формуле «Роттердам+».

Но дело не только в этом. Две главные мишени расследования - Ахметов и Порошенко. И с Ринатом Леонидовичем Бубочке хочется не ссориться, а дружить. А наличие дела «Роттердам+» как-то омрачает партнёрские отношения Офиса с РЛА. Тем более, что дело придумано Коломойским, и фактически является единственной крупной правоохранительной претензией к СКМ. Сергей Лещенко, хоть и называет Ахметова, «абсолютным злом», но список обвинений исчерпывается виллой и «Роттердамом». Так что снятие САП подозрений - это не только торжество справедливости, но еще и услуга Ринату Леонидовичу. Акт, так сказать, доброй воли.
...
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30.08.2020 20:13 Відповісти
А вот Порошенко - это совсем другой коленкор. Петр Алексеевич - это сила и угроза, вызывающая у Зеленского еще более бурные переживания, душевное напряжение и приливы, чем когда лидер ЕС был президентом. Потому что Порошенко - это оппозиция с кулаками, которая каждый раз, когда Зеленский с Ермаком начинают на коленях бежать к Путину - прихватывает Бубочку за то, что на первый взгляд у него отсутствует. Порошенко - это очень неприятное явление в жизни Зеленского. Командор, шаги которого вызывают нервный тик у нашего Дона Гуано. ...

https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2382284708743133
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30.08.2020 20:13 Відповісти
ну, как проголосовали, так и расследуют, не удивительно....
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28.08.2020 18:28 Відповісти
страной управляют бандит ахметов и аферист каломойский.
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28.08.2020 18:46 Відповісти
Прокуратура вся куплена рыжей крысой ахметом. Олигархи правят страной, а зелёный здесь ноль без палочки, никакую борьбу с ними не ведёт, а как обещал перед выборами, но народ в нём сильно ошибся. Грош цена такому ***********.
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28.08.2020 19:06 Відповісти
Так, як і соєвому екс-пГизиденту, олігарху за сумісництвом, який дерибанив країну разом з "партнерами"
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29.08.2020 01:17 Відповісти
Так они правят уже не один десяток лет. Разве это кому-то ещё непонятно. Ещё в 2014-ом Тимошенко говорила, что Порошенко - президент олигархов. А разве не так? Даже при Ющенко состояние Ахметова увеличилось в 6 раз. А Зеленский слишком слаб, чтобы, хотя, бы, как-то ограничить их влияние. Единственный, кто к концу срока, ограничивал влияние олигархов, был Янукович. Но, он просто грёб всё под себя и своего сынка. Поэтому в 2014-ом олигархи и помогали его свергнуть. Не зря же, Луценко называл Ахметова "попутчиком революции".
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29.08.2020 07:10 Відповісти
Тоесть опять Зеленский невиноватый? Тоесть если кто другой - то ставленник олигархов. Если клоун, которого рекламировали каналы олигархов - то это всего лишь "слишком слаб"?
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29.08.2020 20:09 Відповісти
А ты реально думал, что если выбрать человека, который все что умеет - талантливо играть дебила на сцене (или не играть) - то он что то выполнит?
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29.08.2020 20:07 Відповісти
Сами виноваты ,надо видеть дальше своего носа ! Каломойшиа , на г+г слепил из дурачка 🤢🤡💩🎪 полена -слугу марионетку ( буратинку ) для себя , а не для лохторат 73%
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30.08.2020 10:20 Відповісти
Тварь! Лыбится сволочь да хлопает в ладошки, что так легко обдирает народ, гореть тебе в аду - паскуда!!! Прокуратура закрыла дело против менеджеров ДТЭК по формуле "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5844
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28.08.2020 19:17 Відповісти
та да, зеленое говно может только видосики ваять и ахметке да каломойше под козырек брать. Прокуратура закрыла дело против менеджеров ДТЭК по формуле "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1575
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28.08.2020 19:17 Відповісти
А що робив "вор в законє" із кличкою Нарік на церемонії вручення Томосу представникам ПЦУ в Греції, у складі української делегації разом з президентом-миролюбцем?
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29.08.2020 01:21 Відповісти
Тоесть по теме совсем нечего сказать - решил переключить вообще на левое? Говорят друг филарета этот нарик.
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29.08.2020 20:10 Відповісти
Да-да, Нарік ваапшьчє чєстнєйший ґражданін, мєценат і чєловєколюбєц. І ґдє ваши даказатєльства, чьто он там бил?

Ґаварят, чьто пятий пГізідєнт абєднєл за врємя сваєво прєбиванія на посту.
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30.08.2020 10:56 Відповісти
Сколько квартир и земли взяли мамы и дети честных судей
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28.08.2020 22:15 Відповісти
А що , хтось думав що буде інакше ?Наївні. Януковщина та порошенківщина повернулись....
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28.08.2020 23:45 Відповісти
Да ты больной. Точно уверен, что не зе!ленсковщина?
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25.09.2020 00:41 Відповісти
гудок и потужный всех отротердамили по закону.
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29.08.2020 06:25 Відповісти
Хто тут не крякав би,але Ротердам+ був вигідніший елемент придбання вугілля. Зрівняйте ціни закупівель Ротердама і Коломойського у Росії. Виграє і вигідний Ротердам. Значить Ахметов нам більше друг,а ніж ворог. Хоть лопніть,але так виходить!
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29.08.2020 08:20 Відповісти
Такой друг, что грабит страну на зелёном тарифе не стесняясь
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29.08.2020 08:50 Відповісти
І при цьому плескає в долоні, що отримає (чи вже отримав) доступ до дешевої Е/Е для своїх підприємств.
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29.08.2020 09:51 Відповісти
Ахметов - це той друг, що опустошив дамбас, тепер перебрався західніше і продовжує далі опустошувати Україну. І при чому тут вротердам, коли вугілля видобувається рядом. Є порахована собівартість видобутку (ну в усякому разі повинна бути), і нікуди в Ротердам його не потрібно возити.
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29.08.2020 09:50 Відповісти
Як незручно вийшло: "Роттердам +" за фактом самий прозорий й економічно вигідний для країни метод розрахунку вартості вугілля.
Те що в нас Ахметов монополіст (те що майже все вугілля приватне, та як так сталося -- а сталося це нажаль, легально) -- то інша справа, й зараз розмова не про те, як так сталоса, а суто про "Роттердам +".
А так голосно волала зграя ідіотів ... всі пригадали?
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29.08.2020 13:15 Відповісти
ни в одной цене эл/энергии
ни разу не видел полной расшифровки
ни услуг ни товара
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29.08.2020 18:53 Відповісти
нету у Вас методов против Кости Саприкина)
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29.08.2020 20:00 Відповісти
Вот и всё, сидите и не жужжите.
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30.08.2020 12:27 Відповісти
Кусаймо лікті, Українці, і мовчімо! Бо всі 29 років нібито незалежної України дозволяли обирати тільки таку владу, яка 1)стояла горою за олігархів, 2)помагала (й допомагає) всім ворогам і недругам України; 3)вибудовувала (й вибудовує) шалений і дикий монополізм, і то лише в економіці... А для 92% народу ("бидла", по-їхньому) - хіба що, словами Поета, "на шрум настроїть ліру...". І не кажіть, що не було вибору: в 91 - щоправда, "дуже погані" Лук'яненко і Чорновіл,у94 теж "поганий" Лановий, в 99 - нестерпно "поганий" Марчук, в 2004 - "препогана" Тимошенко... Отож обирали красивих, добрих, імпозантних... Тож почувайтесь щасливими (біля вщент розбитого корита), і не ремствуйте!
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31.08.2020 10:11 Відповісти
 
 