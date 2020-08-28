Wizz Аir отрицает незаконные увольнения сотрудников в Украине

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отвергает информацию Федерации европейских работников транспорта (ETF) о незаконных сокращениях ее сотрудников в Украине.

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе авиакомпании, передает БизнесЦензор.

"Wizz Air приняла к сведению сообщения в СМИ, в которых утверждается, что ряд сокращений работников, связанных с COVID-19, в начале этого года в Украине могли быть якобы незаконными. Wizz Air отвергает такие обвинения, поскольку они являются абсолютно необоснованными", - заявила авиакомпания.

Ранее ETF сообщала, что глава Wizz Air Йожеф Варади пригрозил закрыть базу в Киеве, если работники не согласятся прекратить работу профсоюза. По этой данным этой организации, в конце июля лоукост уволил четырех сотрудников, причастных к профсоюзу - Юлию Баталину, Анну Теременко (глава и заместитель главы профсоюза), Артема Тригуба (член совета профсоюза) и Андрея Чумакова (член профсоюза).