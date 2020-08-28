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Зеленский надеется получить первый транш ЕС на 600 миллионов евро без дополнительных условий

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Зеленский надеется получить первый транш ЕС на 600 миллионов евро без дополнительных условий

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил надежду, что первый транш макрофинансовой помощи Европейского союза объемом 600 млн евро будет выделен Украине в ближайшее время без дополнительных условий.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает БизнесЦензор.

Зеленский отметил важность решения ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро для поддержания макроэкономической стабильности и процесса реформ. Была выражена надежда, что первый транш макрофинансовой помощи ЕС объемом 600 млн евро будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий.

"Правительство Украины уже начало работу над выполнением условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы уже до конца этого года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи", - сказал Зеленский.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по основным вопросам повестки дня Украина-ЕС и дальнейших шагов, необходимых для укрепления стратегического партнерства и углубление экономической интеграции между Украиной и Европейским союзом.

Зеленский выразил надежду, что Совместное заявление, которое будет принято по итогам саммита, отражать высокий уровень амбиций Украины и ЕС по дальнейшему развитию отношений.

"Украина и ЕС, несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией COVID-19, продолжают экономической интеграции и укрепляют стратегическое партнерство. В ближайшее время Верховная Рада примет ряд законов по выполнению Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина будет готова обсудить прогресс в выполнении Соглашения и ключевых реформ", - сказал Зеленский.

Автор: Галина Ялівець
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