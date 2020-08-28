Гостуризма предложит разрешить въезд в Украину туристов из стран "зеленой зоны"

Государственное агентство развития туризма Украины предложит Кабинету министров пересмотреть рамки запрета на въезд в Украину для иностранцев и разрешить въезд туристам из стран "зеленой зоны".

Об этом говорится в сообщении Гостуризма в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Гостуризма совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает проект постановления Кабмина о внесении изменений в постановление №641. В частности, предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой" зоны, прибывающих с туристической целью", - сказано в сообщении.

Изменения будут вынесены на рассмотрение правительства в ближайшее время.

Ранее 28 августа у здания правительства собралось более 100 человек, представителей ивент-индустрии и сферы развлечений, а также туристической отрасли страны. Последние, в частности, требовали отменить решение правительства о запрете въезда в Украину иностранных граждан.