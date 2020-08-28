"Укрзализныця" назначила новый поезд Харьков-Трускавец

"Укрзализныця" назначила новый поезд №21/22 Харьков-Трускавец. Поезд будет курсировать с 10 сентября по 22 октября 2020 года.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Из Харькова поезд будет отправляться через день по четным числам с 10 сентября в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. Отправление из Трускавца через день по нечетным числам с 11 сентября в 16:00 и прибытие в Харьков в 10:47. Поезд будет следовать через Сумы, Киев, Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

В составе поезда 10 вагонов: 8 купейных и 2 СВ. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

С 22 октября график поезда изменится, о чем "Укрзализныця" проинформирует пассажиров дополнительно.