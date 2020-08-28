"Укргазбанк" с начала июля выдал ипотечных кредитов на 100 миллионов

"Укргазбанк" с 1 июля по 24 августа выдал ипотечных кредитов на 99,6 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, украинцы подали 2 тыс. заявок на участие в программе ипотечного кредитования в гривне максимальным объемом до 5 млн грн на срок до 20 лет при залоге от 30% под 8,8% годовых в первый год и с расчетом процентной ставки в последующие 19 лет по формуле украинский индекс ставок по депозитам (UIRD) на 12 месяцев плюс 5%.

Для получения такого кредита клиент в течение года до оформления должен пользоваться премиальной карточкой банка и осуществлять через нее платежи в размере 5 тыс. грн в месяц или после получения кредита в течение трех месяцев осуществлять безналичные платежи в 10 тыс. грн для подтверждения своей платежеспособности.

"Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (156,673 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.