Цены на бензин и дизтопливо выросли за неделю на 20-50 копеек за литр

Крупные сети АЗС в период с 21-28 августа повысили цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть АЗС Shell повысила цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо на 47 коп. – до 25,45 грн/л и 24,45 грн/л, соответственно. Бензин А-92 на станциях этой сети подорожал на 21 коп. – до 23,69 грн/л.

На станциях столичной сети KLO цены на бензины выросли на 30 копеек: "А-92" – до 22,79 грн/л, А-95 – до 23,79 грн/л.

Все виды топлива в сети "Параллель" подорожали на 50 коп. – до 24,82 грн за литр бензина А-92 или дизтоплива и до 25,83 грн за литр бензина А-95.

Такие сети как BVS и Motto повысили цены в регионах на 10-20 копеек за литр.

Как сообщалось, неделей ранее, с 17 по 21 августа, крупные сети АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 50-80 копеек за литр.