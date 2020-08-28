"Укравтодор" заплатит еще 1,9 миллиарда за ремонт дорог на Луганщине

Служба автомобильных дорог в Луганской области сообщила о намерении заключить соглашение с турецкой компанией "Онур Конструкцион Интернешнл" на текущий средний ремонт двух участков автомобильной дороги государственного значения Н-26 Чугуев - Меловое на общую сумму 1,88 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Оба тендера на ремонт участков (265+000 - 300+885) и (230+000 - км 265+000) дороги Н-26 на 959,99 млн грн и 919,56 млн грн являются крупнейшими в истории Службы автодорог в Луганской области. В обоих аукционах победу одержала компания "Онур Конструкцион Интернешнл".

Единственными конкурентами победителя на торгах были компании "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой".

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Все три компании входят в Национальную ассоциацию дорожников Украины, для которых Службы автодорог по указанию "Укравтодора" вписывают в тендерную документацию требование к опыту выполнения должных подрядов в предыдущие годы, что ограничивает доступ к тендерам для новых участников.

Поэтому принять участие в тендере другие компании не смогли, а участники одной и той же ассоциации почти не торговались. В результате конкуренции почти не было, что привело к тому, что экономия в обоих случаях составила менее 5%.

Учредителями столичной компании "Онур Конструкцион Интернешнл" являются граждане Турции Онур и Ихсан Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион. С ней связана фирма "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S." (Турция)