Служба судебной охраны накупила новых автомобилей на 60 миллионов
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Служба судебной охраны 18 августа по результатам тендера заказала ООО "Кий Авто Центр" автомобилей на 60,01 млн грн.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, до 1 декабря победитель тендера должен поставить 70 новых белых автомобилей 2020 выпуска, дополнительно оснащенных радиостанцией и GPS-трекером с двумя антеннами.
В том числе закупили 50 микроавтобусов Renault Trafic 4х2 с шестиступенчатой механической коробкой передач и дизельным двигателем объемом 1,6 л мощностью 115 л. с. экологического класса Евро 6 по 990 тыс. грн за штуку.
Как отмечает издание, сейчас в салонах без дополнительного оснащения они стоят по 918 тыс. грн, однако в эту цену не включены кондиционер, фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, шторки безопасности, круиз-контроль и другие опции, предусмотренные заказчиком.
Кроме того, закуплено 20 внедорожников Renault Duster 4х4 с механической коробкой передач и бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 140 л. с. класса Евро 6 и по 526 тыс. грн. Сейчас в салонах без дополнительного оснащения они стоят несколько дороже – от 528 тыс. грн.
Гарантийный срок на автомобили составляет три года или 100 тыс км пробега, а срок наложенного платежа – один месяц.
Цена сделки всего на 0,003% ниже ожидаемой стоимости закупки в 60,01 млн грн.
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Единственным конкурентом победителя тендера с автомобилями Renault было ООО "Нико Прайм Мегаполис" из-под Киева, учредителями которого являются ООО "Компания по управлению активами "Ковин Капитал" Владимира Гнатишина и Светланы Сосновской и ООО "Нико Авто Холдинг (Украина)" кипрской фирмы "Нико Холдинг энд Инвестмент Лимитед" Ивана Николайчука из Великобритании.
Столичная фирма "Кий Авто Центр" принадлежит киевлянам Александру Гуни и Владимиру Шполянскому, а ее директором является Владимир Косс. Гуня и Шполянский также владеют зарегистрированным в том же доме ООО "Кий Авто Груп" совместно с киевлянином Сергеем Якусевичем,, кипрской "Инсерком Лимитед" и шотландской "Стидиланд Проперти".
Победитель имеет общий номер телефона 0445369680 с находящимся в процессе банкротства ООО "Кий Авто Холдинг" Дмитрия Юрьева из Броваров. Ранее, по данным системы "YouControl", эта фирма находилась в том же доме в Киеве, что и "Кий Авто Центр" и "Кий Авто Груп".
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