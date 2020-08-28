Служба судебной охраны накупила новых автомобилей на 60 миллионов

Служба судебной охраны 18 августа по результатам тендера заказала ООО "Кий Авто Центр" автомобилей на 60,01 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 1 декабря победитель тендера должен поставить 70 новых белых автомобилей 2020 выпуска, дополнительно оснащенных радиостанцией и GPS-трекером с двумя антеннами.

В том числе закупили 50 микроавтобусов Renault Trafic 4х2 с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и дизельным двигателем объемом 1,6 л мощностью 115 л. с. экологического класса Евро 6 по 990 тыс. грн за штуку.

Как отмечает издание, сейчас в салонах без дополнительного оснащения они стоят по 918 тыс. грн, однако в эту цену не включены кондиционер, фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, шторки безопасности, круиз-контроль и другие опции, предусмотренные заказчиком.

Кроме того, закуплено 20 внедорожников Renault Duster 4х4 с механической коробкой передач и бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 140 л. с. класса Евро 6 и по 526 тыс. грн. Сейчас в салонах без дополнительного оснащения они стоят несколько дороже – от 528 тыс. грн.

Гарантийный срок на автомобили составляет три года или 100 тыс км пробега, а срок наложенного платежа – один месяц.

Цена сделки всего на 0,003% ниже ожидаемой стоимости закупки в 60,01 млн грн.

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Единственным конкурентом победителя тендера с автомобилями Renault было ООО "Нико Прайм Мегаполис" из-под Киева, учредителями которого являются ООО "Компания по управлению активами "Ковин Капитал" Владимира Гнатишина и Светланы Сосновской и ООО "Нико Авто Холдинг (Украина)" кипрской фирмы "Нико Холдинг энд Инвестмент Лимитед" Ивана Николайчука из Великобритании.

Столичная фирма "Кий Авто Центр" принадлежит киевлянам Александру Гуни и Владимиру Шполянскому, а ее директором является Владимир Косс. Гуня и Шполянский также владеют зарегистрированным в том же доме ООО "Кий Авто Груп" совместно с киевлянином Сергеем Якусевичем,, кипрской "Инсерком Лимитед" и шотландской "Стидиланд Проперти".

Победитель имеет общий номер телефона 0445369680 с находящимся в процессе банкротства ООО "Кий Авто Холдинг" Дмитрия Юрьева из Броваров. Ранее, по данным системы "YouControl", эта фирма находилась в том же доме в Киеве, что и "Кий Авто Центр" и "Кий Авто Груп".