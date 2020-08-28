Украина договорилась об обмене налоговой информацией с Польшей

Миистр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали Совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией, в частности в части администрирования НДС, а также в сфере трансграничного экономического сотрудничества.

Подписание документа состоялось сегодня, 28 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращении попыток избежать налогообложения", – отметил Марченко.

В Минфине ожидают, что реализация этого соглашения позволит способствовать усилению усилий, направленных на укрепление административного сотрудничества между странами, в частности обмена налоговой информацией, знаниями и новыми технологиями, проведению совместных мероприятий на границе как решающего средства для эффективной борьбы с мошенничеством с НДС.

"Такое сотрудничество приведет к заметному повышению безопасности польских и украинских граждан и предпринимателей, а также стабильного роста доходов бюджета", – подчеркивается в сообщении Минфина.