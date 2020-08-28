Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко пригрозил ограничить транзит товаров через территорию страны в ответ на введение санкций со стороны ряда стран за фальсификацию выборов и жестокое подавление протестов.

Об этом он заявил, посещая предприятие "Савушкин-Орша", передает БизнесЦензор со ссылкой на подконтрольное властям информагентство БЕЛТА.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) – пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", – заявил Лукашенко.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", – добавил захвативший власть белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что он уже поручил отказаться от работы с морскими портами Литвы.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", – заявил Лукашенко.

Как сообщалось, Евросоюз готовит санкции в отношении отдельных лиц, которые несут ответственность за манипуляцию результатами выборов, а также насилие в отношении демонстрантов в Беларуси. Санкции против режима Лукашенко активно продвигают страны Балтии и Польша. В свою очередь Россия активно поддерживает Лукашенко.