Нацполиция открыла уголовное дело из-за отказа властей Черновцов ужесточить карантин

Следователи Нацполиции Черновицкой области открыла уголовное производство из-за решения депутатов Черновицкого горсовета о частичной отмене установленных решением Кабмина карантинных ограничений.

Как сообщает одел коммуникации полиции Черновицкой области, сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса, передает БизнесЦензор.

"Правоохранители обращаются к политикам с просьбой не манипулировать эпидемической ситуацией в области, не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях", – подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отмечают, что осуществляя проверки соблюдения карантина, полицейские объясняют гражданам и субъектам хозяйствования действующие правила карантина и возможные последствия их нарушения.

"В случае игнорирования ограничительных мер и предупреждений сотрудников полиции, на нарушителей составляют административные протоколы. Если нарушение правил карантина может привести к тяжелым последствиям, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность – до восьми лет лишения свободы", – напомнили в полиции.

Читайте также: В Украине зафиксирован новый рекорд по распространению коронавируса

Как сообщалось, городской совет Черновцов на внеочередной сессии 25 августа поддержал проект решения об эпидемической ситуации в городе, которым введены значительно более мягкие карантинные ограничения, чем предусмотрено решением Кабмина.

Ранее Госкомиссия по ТЭБ и ЧС с 24 августа сроком на 2 недели онесла к "красной" зоне карантинных ограничений город Черновцы и два района Черновицкой области, Коломыю и три района в Ивано-Франковской области, Самбир во Львовской области, город Беляевка Одесской области, города Дубно и Острог, а также два района Ривненской области.

В связи с этим "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а поезда из Черновцов будут отправляться не из областного центра, а со станций Снятын и Новоселица.

Согласно решению Кабмина, в "красной зоне" должна быть запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры.