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Нацкомиссия обязала публиковать индивидуальные номера потребителей газа в платежках

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Комунальні послуги

Нацкомиссия обязала публиковать индивидуальные номера потребителей газа в платежках

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязала операторов газораспределительных сетей (облгазы) указывать EIC-код потребителя в электронном кабинете и платежке.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее уточнение в Кодекс газораспределительных сетей НКРКЭКУ внесла своим постановлением №1611 от 26 августа.

Согласно изменениям, операторы ГРМ обязаны "на постоянной основе в личных кабинетах (при наличии) и ежемесячно в платежном документе бытового потребителя указывать его EIC-код и EIC-код (при наличии) его точки коммерческого учета".

EIC-код – это уникальный 16-значный энергетический идентификационный код, который присваивается каждому потребителю на газовом рынке и формируется комбициями из цифр 0-9 и латинских букв A-Z. Он необходим, в частности, для перехода к новому поставщику газа, что стало возможно с 1 августа.

Однако в НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что ряд облгазов и поставщиков газа прекратили публиковать EIC-код на платежках, что может препятствовать в свободном выборе поставщика газа потребителем.

Как сообщалось, срок действия ПСО завершился 1 августа, после чего потребители получили возможность выбирать поставщика природного газа.

Перед этим Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
из кого выбирать? один поставщик в мое село , которому все лето плачу неизвестно за что, а вернее за то что уже давно заплатил, за трубу, газом почти не пользуюсь, доставка стоит больше чем потребление, конченые
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28.08.2020 17:35
+3
Реально . Напалил на сто гривен , 31 куб . Доставка 298 с копейками . Пока мы мафию Фирташа и Ахметова не уничтожим , Украины не будет .
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28.08.2020 19:26
+3
А куди ми мафію «73,22%» дінемо?
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28.08.2020 19:55
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Цифровий концтабір безконтрольних виродків з ж... влади в дії...
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28.08.2020 14:22 Відповісти
вор на воре вором
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28.08.2020 15:44 Відповісти
из кого выбирать? один поставщик в мое село , которому все лето плачу неизвестно за что, а вернее за то что уже давно заплатил, за трубу, газом почти не пользуюсь, доставка стоит больше чем потребление, конченые
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28.08.2020 17:35 Відповісти
Потрібно вже стріляти бо обнагліли падла до крайнощів деруть ні за що а народ дурний терпить так скоро за повітря будуть требувати оплату
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28.08.2020 22:30 Відповісти
Ви платите незаконно начислені суми. Адже у постанові нкре написано: плата за розподіл згідно спожитого обьєму. Якщо обьєму немає (чи малий) то і плата мала чи відсутня. Їм треба було брати за точку і можливо лише якусь меншу частину від обєму. Тоді газовикам би вистачало на різні потреби. Завтра по якісь причині (зима буде без морозів) люди не будуть споживати запалановані обєми. Що тоді робити працівникам мережі? Хтось взагалі перейшов на інше паливо. Газ лише для кухні. хіба не дебіли приймали ту постанову?
Я пропоную людям обєднуватися і подавати колективний позов. Якщо тисячу чи десять тисяч позивачів наймуть добрих адвокатів, то суд нікуди не дінеться - там все шито білими нитками.
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29.08.2020 00:26 Відповісти
Таких шакалов и схем, как в горназах ещё поискать..
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28.08.2020 18:11 Відповісти
Вообще - да. Постоянно пытаются нажухать. Последний счет на газ- нулевой, в предверии повышения цен на 45 процентов. А в сентябре и июльский и августовский газ посчитать по цене сентябрьского.
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28.08.2020 23:11 Відповісти
Реально . Напалил на сто гривен , 31 куб . Доставка 298 с копейками . Пока мы мафию Фирташа и Ахметова не уничтожим , Украины не будет .
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28.08.2020 19:26 Відповісти
А куди ми мафію «73,22%» дінемо?
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28.08.2020 19:55 Відповісти
Там сладкая троица. Фирташ, Левочкин и Юра Бойко. Владеют 70 процентами облгазов. И шо с этим делать?
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28.08.2020 23:13 Відповісти
Спитати у 73%, наприклад.
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29.08.2020 13:44 Відповісти
Ви платите незаконно начислені суми. Адже у постанові нкре написано: плата за розподіл згідно спожитого обьєму. Якщо обьєму немає (чи малий) то і плата мала чи відсутня. Їм треба було брати за точку і можливо лише якусь меншу частину від обєму. Тоді газовикам би вистачало на різні потреби. Завтра по якісь причині (зима буде без морозів) люди не будуть споживати запалановані обєми. Що тоді робити працівникам мережі? Хтось взагалі перейшов на інше паливо. Газ лише для кухні. хіба не дебіли приймали ту постанову?
Я пропоную людям обєднуватися і подавати колективний позов. Якщо тисячу чи десять тисяч позивачів наймуть добрих адвокатів, то суд нікуди не дінеться - там все шито білими нитками.
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29.08.2020 00:27 Відповісти
Какая постанова НКРЭУ, номер?
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29.08.2020 10:48 Відповісти
дивись платіжку на доставку ( в моїй є відносно Полтавської)
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30.08.2020 16:11 Відповісти
вы че такие злые?
олигархи тоже кушать хотят
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28.08.2020 21:59 Відповісти
хай би вони вдавилися
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29.08.2020 00:27 Відповісти
Уважаемые форумчане, а есть уже прецеденты по судам, может кто видел информацию? У меня вообще газ отключен и нет потребления, а счета за транспортировку приходят. И такая ситуация у многих.
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29.08.2020 10:46 Відповісти
розірвіть договір на поставку, якщо Вам газ не потрібний.
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29.08.2020 13:46 Відповісти
Как можно разорвать то, чего нет? Это раз, во-вторых, нет потребления,не должно быть и транспортировки,это же логично, остальное это обдираловка в угоду олигархам.
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29.08.2020 20:46 Відповісти
Это Ваше право думать, что ничего нет. Вы должны пойти в ту контору, что Вас обслуживает, и написать отказ от газа, если он Вам не нужен. Ну такие реалии - дурацкие или нет, но так есть.
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30.08.2020 10:06 Відповісти
Є такий механізм. Вони приїзжають і механічно відьєнують трубу. Скільки вони возьмуть потім за підключення? У постанові цього механізму нема ( може я не знаю). Скоріше за все, це самодіяльність міцевих газових контор. Бо є запломбований лічильник і відьєднання механічне - не потрібне. Не використав газу - не зобовязаний платити від об,єму. Якби вирішили від точки (одиниці, лічилькника) певну суму на місяць, то було дійсно справедливо. /Але пляді вважали, що хто багато споживав у минулі роки мовчки платитимуть і в 2020. Але життя міняється. Були доходи - платив взимку і по 5000 грн в місяць. Доходи скінчилися - топлю дровами із власного садка та купляю в людей дрова. Зима тепла, але в мене вдень було і 14 градусів. Бо економив. Приходить 2020 рік і - стицьгриць на тобі платіжка на 250 грн у місяць. Кажуть рахували моє середнє споживання газу за 2018!!! Чому не 2005? Там ще більше було Нацкомиссия обязала публиковать индивидуальные номера потребителей газа в платежках - Цензор.НЕТ 7851 Нацкомиссия обязала публиковать индивидуальные номера потребителей газа в платежках - Цензор.НЕТ 3139
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30.08.2020 16:24 Відповісти
А вы очень удивитесь, у меня даже есть акт об отключении газа годовой давности, но транспортировку выставляют стабильно. Так что мое право не только думать, но и не платить, что я и делаю и всем советую.
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08.09.2020 10:50 Відповісти
Не розривати договір треба ( у мене користуємся газовою плитою), а подавати колективний позов до суду. На незаконні платіжки. Бо дехто платить лише кільканадцять гривень, а дехто кількасот в місяць.
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30.08.2020 16:27 Відповісти
"энергетический идентификационный код"... круто! У нас вже є ідентифікаційні податкові і енергетичні коди. Потім дороблять ще медичні коди (шоб отримати треба пройти всю процедуру підписання договору з сімейним лікарем, не кожний осилить), ну а там можна буле нарід ганяти за усілякими кодами для повітря, води, і т.д...
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29.08.2020 15:46 Відповісти
 
 