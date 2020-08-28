"Укргаздобыча" не смогла отсудить у Кабмина 57 миллиардов компенсации за поставки газа населению

Хозяйственный суд Киева своим решением от 11 июня отказался удовлетворить иск государственного АО "Укргаздобыча" к Кабинету министров о взыскании 56,8 млрд грн.

Свои исковые требования госпредприятие мотивировало тем, что правительство нанесло убытки "Укргаздобыче" на указанную сумму, возложив на компанию спецобязательства по поставкам газа для населения по фиксированной цене, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Таким образом, по мнению истца, Кабмин лишил госкомпанию возможности продавать энергоресурс по рыночным ценам и при этом не определил источники финансирования и порядок определения компенсации.

В ходе судебного процесса "Укргаздобыча" отмечала, что размер предъявленных к взысканию убытков был определен "путем осуществления собственного расчета путем уменьшения экономически обоснованных затрат с учетом допустимого уровня прибыли, которую общество могло бы получить при реализации газа по рыночным ценам на доходы, полученные от реализации природного газа в рамках возложенных на истца специальных обязанностей".

Однако суд отказался принять расчеты компании, признав их ненадлежащими.

27 июля Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе "Укргаздобычи" на указанное решение суда первой инстанции.

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Кроме того, 11 августа Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу "Укргаздобыча" и направил для продолжения рассмотрения в Окружной админсуд Киева другое дело, в рамках которого госпредприятие пытается взыскать с Кабмина 45,36 млрд грн убытков в виде упущенной выгоды, а также просит признать противоправным и недействительным постановление №187 от 22 марта 2017 года "об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

В этом иске "Укргаздобыча" отмечает, что постановление правительства противоречит статье 11 закона "О рынке природного газа", поскольку не определяет источников финансирования и порядок осуществления компенсации субъектам рынка природного газа, на которых возлагаются специальные обязанности (продажа природного газа собственной добычи по цене, определенной на уровне 4 849 грн без НДС за 1000 кубометров).

Как сообщалось, срок действия ПСО завершился 1 августа, после чего потребители получили возможность выбирать поставщика природного газа.

Перед этим Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года.

Министерство энергетики определило компанию победителем конкурса, ценовое предложение которого составило 2 711,86 грн за тысячу кубометров с НДС с наценкой 0%.

Согласно действующим правилам, ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.