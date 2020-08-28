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Минфин одолжил $330 миллионов у J.P. Morgan для выкупа ВВП-варрантов Украины

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Минфин одолжил $330 миллионов у J.P. Morgan для выкупа ВВП-варрантов Украины

Для выкупа Министерство финансов привлекло $328,79 млн у американского банка J.P. Morgan путем доразмещения еврооблигаций с погашением 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

"Украина увеличила на $328,79 млн сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила $1,36 млрд. J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки", – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году.

"Мы рады, что в течение года с беспрецедентным уровнем неопределенности нам удалось осуществить активную операцию по управлению государственным долгом, которая будет способствовать взвешенной долговой политике Украины в будущем. Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей Стратегии управления государственным долгом", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

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Как сообщалось, 14 августа Минфин объявил, что Украина выкупила на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга на номинальную сумму $3,2 млрд. Сумма сделки оценивалась примерно в $275 млн.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами.

Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оценивались в $40 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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политики твари за эти годы набрали столько абсолютно не нужных кредитов, проели их и разворовали и теперь весь рост в будущем Украины будет невозможен ибо будет уходить весь на отдачу кредитов. Просо нужно всех олигархов и всех политиков собрать в кучу и приговорить к расстрелу, а все их имущество продать с аукциона и все счета отыскать и весь бизнес и все офшоры и отдать кредиты! мрази такой беды наделали стране на будущие. такая ненависть, что аж кровь начинает закипать от злости!
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28.08.2020 14:47 Відповісти
30% віл різниці від приросту ВВП, а якщо ВВП України виростить на 1 млрд $, то що треба буде виплатити 330 млн доларів ? Брєд.
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28.08.2020 16:56 Відповісти
Что набрали??? Зайди сюда и почитай: Википедия - госдолг
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28.08.2020 18:17 Відповісти
"Минфин одолжил $330 миллионов у J.P. Morgan для выкупа ВВП-варрантов Украины"

И кому здесь что не понятно? Вы что, тупые? Или не знаете, что одноразовые маски можно элементарно отпаривать отпаривателем утюга, и носить как новые.
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28.08.2020 22:10 Відповісти
 
 