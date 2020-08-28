Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за выявленных нарушений в предыдущих отчетах.

Согласно заявлению на сайте Всемирного банка, несоответствия обнаружены в данных отчетов Doing Business-2018 и Doing Business-2020, передает БизнесЦензор.

"Изменения в данных не соответствуют методологии Doing Business", – отмечается в сообщении.

Всемирный банк объявил, что проведет аудит процессов сбора и анализа данных в рамках программы "Ведение бизнеса" и контроля целостности данных.

"Мы будем действовать на основе полученных результатов и ретроспективно исправим данные по странам, которые больше всего пострадали от нарушений", – сказано в заявлении.

Как сообщалось, в последнем рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк, Украина заняла 64 место, улучшив свой результат на 7 позиций.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что команда президента приложит максимум усилий, чтобы в ближайшие 3-4 года Украина вошла в первую десятку рейтинга Всемирного банка Doing Business.