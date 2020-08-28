В США будут производить водородный автомобиль Hyperion XP-1

Калифорнийская компания Hyperion Motors, отделение стартапа Hyperion, будет производить суперкар Hyperion XP-1, который работает на водороде.

Об этом сообщает hi-tech.ua, передает БизнесЦензор.

Hyperion призывает к более широкому распространению водородной технологии, что сделает сам водород дешевле. Вырабатывать его планируется за счёт энергии из возобновляемых источников.

Водородный автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,2 с и может проехать без дозаправки до 1600 км. Заправка занимает всего несколько минут. Максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Боковые аэродинамические элементы помогают обеспечить устойчивость на скоростных поворотах. А еще в них встроены солнечные батареи, которые могут поворачиваться, чтобы следовать траектории солнца. Автомобиль будет направлять водород в блок топливных ячеек. Тот будет вырабатывать ток для электромоторов. Вместо выхлопных газов будет выделяться водяной пар.

Hyperion, помимо автомобильного бизнеса, работает в аэрокосмической и энергетической сфере. Компания планирует производить XP-1 в США, начиная с 2022 года.