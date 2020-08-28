"Центрэнерго" объявило о погашении задолженности перед государственными шахтами

ПАО "Центрэнерго" рассчиталось с государственными угольными предприятиями, выплатив им в августе свыше 610 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании, передает БизнесЦензор.

"Центрэнерго" на данный момент рассчиталась с шахтерами, уплатив им в августе 610 млн 46 тыс. грн", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что рассчитаться с госшахтами позволило полученное от продажи электроэнергии до конца года гарантийное обеспечение.

Как сообщалось, ранее в августе "Центрэнерго" направило 216 млн грн на погашение задолженности перед государственными шахтами за поставленное ими топливо.

В компании отмечали, что деньги перечислены из тех средств, которые удалось выручить от продажи 14 августа около 4,6 млн МВт-ч электроэнергии до конца года.

Ранее компания заявляла, что к концу августа полностью закроет долги перед госшахтами, уплатив в конечном итоге в августе свыше 400 млн грн.

"Центрэнерго" в июле 2020 года выплатило государственным угольным шахтам 236 млн грн.

По данным "Украинской энергетической биржи", "Центрэнерго" 14 августа продало на аукционе по двусторонним договорам 4,638 млн МВт-ч пиковой нагрузки с периодом поставки 1 октября-31 декабря 2020 года. Из них 2,016 млн МВт-ч были проданы по цене 1221,6 грн/МВт-ч, 2,62 млн МВт-ч – по цене 955,7 грн/МВт-ч. Сумма продажи составила почти 5 млрд грн.