Зеленский сменил главу Черкасской области (обновлено)

Президент Владимир Зеленский в ходе поездки по регионам представил нового председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Во второй половине пятницы соответствующий указ о назначении Сергийчука №363/2020 от 28 августа был опубликован на сайте президента. В то же время другим своим указом №362/2020 Зеленский уволил с должности главы Черкасской ОГА Романа Боднара.

"Мы меняем председателя областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть то лучше, чем есть", – сказал Зеленский, представляя нового главу ОГА.

В свою очередь новый глава региона Сергей Сергийчук поблагодарил главу государства за доверие и пообещал работать на результат.

Сергийчук, как и бывший глава Черкасской ОГА Роман Боднар, – выходец из СБУ. Он работает в спецслужбе с 1996 года.

Согласно поданной декларации, в прошлом году его зарплата в СБУ составила 175,33 тыс. грн, еще 136,68 тыс. грн составила его зарплата в государственном НИИИ "Институт технологий кибербезопасности и защиты информации".

При этом в своей декларации кандидат указал две квартиры в Киеве площадью 104,89 кв. м и 95,9 кв. м (оформлена на жену), шесть земельных участков в Киевской области и дачный дом площадью 449,8 кв. м. Кроме того, он указал автомобиль Land Rover, приобретенный в собственность 4 года назад за 920 ты. грн.

Его жена Галина является совладельцем ООО "Слаф Реагент", ООО "НПП "Седем" и ООО "СПП".

Как сообщалось, действующего председателя Черкасской ОГА Романа Боднара представили 4 ноября прошлого года.



