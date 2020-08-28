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Финляндия запретила въезд для сезонных работников из Украины

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Финляндия запретила въезд для сезонных работников из Украины

Правительство Финляндии ввел ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из стран, которые не входят в ЕС и имеют плохую эпидемиологическую ситуацию.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на финское издание Yle, передает БизнесЦензор.

Ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Оно коснется, в частности, украинских сборщиков ягод.

В списке разрешенных стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

По-прежнему иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники.

На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.

Как сообщалось, в ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда на территорию Украины для иностранных граждан. В то же время правительство предусмотрело ряд исключений.

Автор: Михайло Орлюк
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