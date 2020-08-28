ЕБРР предоставил владельцу супермаркетов Novus кредит на $100 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил синдицированный кредит продуктовому ритейлеру "Новус Груп".

Как передает БизнесЦензор, об этом старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Средства будут использованы для строительства первого в стране "зеленого" дистрибутивного центра ритейлера и расширения торговой сети на 30 новых магазинов до конца 2022 года.

"Дистрибутивный центр будет современным логистическим объектом, отвечающим принципам экологического строительства Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). Безфреоновые и безаммиачные системы охлаждения, которые будут установлены в этом центре, являются новинкой для украинского рынка пищевого ритейла", – отметил Усов.

Представитель ЕБРР уточнил, что грантовое финансирование для проекта предоставлено правительством Японии и Европейским Союзом через Центр финансирования и передачи технологий в сфере климатических изменений ЕБРР (FINTECC).

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году открыт первый супермаркет Novus в стране. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на июнь 2020 года сеть насчитывала 47 объектов общей площадью более 170 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе франчайзинговые. Товарооборот сети в 2018 году составил 10,7 млрд грн, что на 20% больше показателя 2017 года.