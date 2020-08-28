В Украине зафиксирован новый рекорд по распространению коронавируса

За минувшие сутки в Украине выявлено 2438 заболевших Covid-19, что является новым рекордом. При этом за сутки 48 ранее заболевших умерли, 866 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 56 963 человек, что на 1 524 больше, чем днем ранее.

Больше всего выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (251), в Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской области (214), Ивано-Франковской (176) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 812 подозрений на заболевание Covid-19.

В целом количество инфицированных составило на утро пятницы достигло 114 497 человек, выздоровевших – 55 083, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 451 человека.

Как сообщалось, предыдущий рекорд заболевших был зафиксирован 22 августа – 2 328 инфицированных за сутки.