Путин прокомментировал цену на нефть: "Лучше бы она была побольше"

Российский президент Владимир Путин признался, что было бы лучше, если бы цены на нефть были выше, чем сейчас.

Об этом Путин заявил в интервью телеканалу "Россия-24", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Лучше бы она была чуть побольше. Но и резервы растут у нас. Несмотря ни на какие сложности, резервы растут, это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно, создает нам определенную уверенность, что мы при необходимости можем финансировать, в том числе, социальный мандат", – сказал Путин, комментируя замечание ведущего, что текущая цена на нефть составляет $46 за баррель.

При этом российский президент заявил, что пик проблем в экономике РФ уже пройден, ее спад по итогам года ожидается в пределах 5-6%.