КСУ закрыл дело о возвращении возможности блокировать решения НБУ через суд

Большая палата Конституционного Суда Украины (КСУ) закрыла конституционное производство по делу о соответствии Конституции законодательных норм, запрещающих в рамках обеспечения иска приостанавливать решения Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также устанавливать для НБУ обязательства совершать какие-либо действия.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ по итогам рассмотрения дел 27 августа, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, соответствующее конституционное представление внесли 74 народных депутата, их уполномоченным представителем был указан близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Согласно тексту представления, депутаты требовали признать неконституционными положения законов о Нацбанке, "О системе гарантирования вкладов физлиц" и Гражданского процессуального кодекса, которыми судам запрещается приостанавливать действие решений Фонда гарантирования, НБУ, а также Нацкомиссии по вопросам регулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Депутаты также просили вернуть судам право останавливать решения конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ.

Кроме того, депутаты требовали признать не соответствующим Конституции положение закона, которым не допускается в качестве обеспечительной меры наложение судом ареста на имущество или денежные суммы в исках против ликвидируемых банков или Фонда гарантирования вкладов.