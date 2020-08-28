Кабмин срочно уточнил запрет на въезд для иностранцев

Кабинет министров на внеочередном заседании 27 августа принял новое постановление о запрете на въезд в Украину для граждан иностранных государств, отменив свое же постановление о введении этого запрета от 26 августа.

Как сообщает пресс-служба правительства, необходимость срочного принятия нового документа обусловлена внесением изменений в перечень иностранных граждан, которым все-же можно будет въехать в Украину в период действия запрета, передает БизнесЦензор.

Согласно новому решению Кабмина, запрет введен с 0:00 пятницы, 28 августа, тогда как предыдущим постановлением он вводился с начала субботы, 29 августа.

При этом въезд в Украину разрешается иностранцам, которые:

являются родственниками первой линии граждан Украины;

имеют официальное действующее разрешение на работу в Украине;

являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывают в страну с целью обучения;

проходят военную службу в Вооруженных Силах;

постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению высших органов власти;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц; являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Указанные категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).

Также смогут въехать на территорию Украины иностранцы, которые:

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются дипломатами, работниками консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей или являются лицами, прибывающих по приглашению Министерства иностранных дел;

являются инструкторами Вооруженных Сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны.

Также согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуск иностранцев через государственную границу.

Как сообщалось, Кабмин запретил въезд в Украину для иностранных граждан с 29 августа до 28 сентября.