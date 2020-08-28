АМКУ согласовал передачу государственных ТЭЦ в управление "Нафтогазу"

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение на передачу Фондом госимущества шести государственных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщает пресс-служба Комитета, соответствующее решение было принято на заседании 27 августа, передает БизнесЦензор.

В частности, АМКУ согласовал передачу в управление "Нафтогаза" имущественного комплекса госпредприятия "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав государства в АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Николаевская ТЭЦ" и АО "Днепровская ТЭЦ".

В июне "Нафтогаз Украины" предложил ФГИ передать ему в собственность и управление шесть государственных ТЭЦ, чтобы продемонстрировать действенность применения энергоэффективных технологий.

В свою очередь ФГИ рассматривали несколько вариантов решения дальнейшей судьбы госТЭЦ: приватизация, передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".

Как сообщалось, осенью 2019 года в упраление ООО "Нафтогаз Тепло", входящего в группу компаний "Нафтогаз Украины", были переданы арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ", подконтрольных ранее братьям Дубневичам.

Перед этим АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к ​​отопительному сезону.