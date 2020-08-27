Подозреваемый в поставках оборудования в РФ глава "Электротяжмаша" вернулся на работу через суд

Отстраненный на время следствия от исполнения обязанностей генеральный директор ГП "Завод "Электротяжмаш" Виктор Бусько вернулся к управлению предприятием благодаря решению суда.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, соответствующее решение было принято на основании постановления Орджоникидзевского районного суда Харькова от 17 августа, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному в судебном реестре решению, таким образом суд удовлетворил иск самого Бусько, который просил отменить меру обеспечения в рамках уголовного производства в виде своего отстранения от должности. Прокурор против удовлетворения иска не возражал.

Пресс-служба госпредприятия также сообщает, что после решения суда Фонд государственного имущества своим приказом 19 августа восстановил Виктора Бусько в должности и.о. гендиректора "Электротяжмаша" с 25 августа.

Бусько был отстранен от выполнения обязанностей следственным судьей Орджоникидзевского районного суда Харькова 24 июня по просьбе следствия.

Как сообщалось, в июне Служба безопасности Украины сообщила о подозрении топ-менеджерам ГП "Завод "Электротяжмаш" в деле о поставках продукции в Россию.



По данным следствия, должностные лица завода под видом контракта с европейской коммерческой структурой транспортировали продукцию в РФ. В частности, в течение 2019-2020 годов они заключили ряд заведомо убыточных сделок, согласно которым агрегаты и запчасти поступали крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ. Расчеты в сделке велись в российских рублях.

По заключению экспертов, продажа продукции по ценам ниже себестоимости, нанесла госпредприятию убытки на сумму свыше 15 млн грн. Тогда в помещении завода правоохранители провели обыск и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность руководства предприятия.

Напомним, Виктор Бусько был назначен директором "Электротяжмаша" в декабре 2019 года.