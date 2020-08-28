Итоги недели: Падение "Аркады", RAB-тарифы для олигархов и запрет для иностранцев

Главные новости экономики за неделю 24 - 28 августа.

ФИНАНСЫ

Банк "Аркада" признан неплатежеспособным

Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

Рада одобрила кредит Евросоюза на 1,2 миллиарда

Верховная Рада ратифицировала Меморандум с ЕС для получения макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. Половина этой суммы будет выделена после завершения всех формальностей, а для получения оставшейся части нужно будет выполнить ряд условий.

Минфин одолжил $330 миллионов у J.P. Morgan для выкупа ВВП-варрантов Украины

Для выкупа ВВП-варрантов в августе Министерство финансов привлекло $328,79 млн у американского банка J.P. Morgan путем доразмещения еврооблигаций с погашением 1 сентября 2020 года.

Ранее Минфин сообщал, что Украина выкупила на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов.

Минфин сократил поступления от продажи облигаций внутреннего займа еще в 3 раза

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло всего 78,5 млн грн и $30 млн (894,4 млн грн в эквиваленте, по сравнению с 2,51 млрд грн неделей ранее).

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 2 раза

Национальный банк за неделю с 25 по 28 августа купил на межбанковском валютном рынке $68 млн, что в 1,9 раза меньше, чем неделей ранее ($129,5 млн).

Госдолг за месяц вырос на 86 миллиардов, – Минфин

По состоянию на конец июля государственный и гарантированный государством долг составлял 2 355,07 млрд грн, увеличившись за месяц на 85,88 млрд грн, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте госдолг в июле увеличился всего на $0,04 млрд – до $85,05 млрд.

Госбюджет с начала года сведен с дефицитом 51 миллиард, – Казначейство

Дефицит госбюджета в январе-июле 2020 года составил 51,2 млрд грн, в том числе по общему фонду – 57 млрд грн при плане в 100,8 млрд грн, сообщило Казначейство.

В целом с начала года доходы госбюджета составили 588,5 млрд грн при плане в 541,3 млрд грн, расходы – 636,9 млрд грн при плане 586,3 млрд грн.

Из Нацбанка продолжают увольнятся руководители времен Смолия

Заместитель главы Нацбанка, отвечающий за финансово-административный и операционный блок, Роман Борисенко подал заявление об отставке, оно уже удовлетворено Советом НБУ. После его увольнения новый глава НБУ Кирилл Шевченко может сформировать абсолютное большинство в правлении.

Кроме того, на минувшей неделе из НБУ по собственному желанию уволился директор Департамента открытых рынков Сергей Пономаренко.

Нацбанк создаст реестр коллекторских компаний

Национальный банк планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине, чтобы усилить ответственность коллекторов за нарушенине прав граждан.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства в июле замедлилось до 4,2%, – Госстат

По данным Госстата, промышленное производство в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года снизилось на 4,2%, тогда как в июне падение составило 5,6%, мае – 12,2%, апреле – 16,2%, марте – 7,7%. В целом за семь месяцев падение производства замедлилось до 7,7% с 8,3% по итогам полугодия.

ВЛАСТЬ

Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранцев

Кабинет министров запретил въезд в Украину для иностранных граждан, пояснив это ростом заболеваемости. Уже на следующий день Кабмин внес изменения в свое решение и ввел запрет с 28 августа, а также расширил перечень иностранных граждан, которым все-же можно будет въехать в Украину.

Авиаперевозчики предупреждают, что запрет на въезд иностранцев негативно повлияет на авиационную отрасль страны и может повлечь сокращение авиарейсов. Авиакомпания МАУ уже начала отменять рейсы, запланированные на сентябрь.

Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов

Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа. Теперь в "красную" зону кроме Черновцов вошел Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Измаил, а также ряд других городов и районов.

Рада повысила минимальную зарплату на 277 гривен с 1 сентября

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для повышения размера минимальной зарплаты с 4723 до 5000 грн с 1 сентября.

В свою очередь Кабмин с 1 сентября пересмотрел зарплаты для бюджетников, повысив оклад работника 1-го тарифного разряда с 2 102 до 2 225 грн.

Украина – больше не страна бедности и коррупции, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о начале масштабной информационной кампании по перезапуску бренда Ukraine NOW. Пока что в рамках этой компании президент записал один видеоролик, в котором заявил, что "Украина – больше не страна бедности и коррупции", назвав это "новой украинской реальностью".

Саакашвили объявил о возвращении в Грузию

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию в преддверии парламенских выборов в этой стране. При этом Саакашвили обещает продолжить заниматься реформами в Украине.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия утвердила введение стимулирующих тарифов для облэнерго

НКРЭКУ утвердила изменения в ряд постановлений с целью внедрения стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения электроэнергии (RAB-тарифы), установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чому RAB-тарифи неможливі без росту цін на електроенергію

Нацкомиссия ужесточила ответственность за небалансы на рынке газа

НКРЭКУ снизила размер допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортировки газа с 10% до 3%, а для заказчиков услуг, являющихся операторами ГРС, – с 15% до 7,5%. Ужесточения ответственности трейдеров газа за небалансы ранее требовал "Оператор ГТС Украины".

Нацкомиссия обязала публиковать индивидуальные номера потребителей газа в платежках

НКРЭКУ обязала операторов газораспределительных сетей (облгазы) указывать в электронном кабинете и платежках EIC-коды потребителей, которые необходимы для смены поставщика газа, что стало возможным с 1 августа.

В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу"

Кабинет министров заложит в проект госбюджета на 2021 год 20 млрд грн на прямые компенсации выплат по "зеленому тарифу" для производителей электроэнергии из возобновляемых источников, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

АМКУ согласовал передачу государственных ТЭЦ в управление "Нафтогазу"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение на передачу в управление НАК "Нафтогаз Украины" Северодонецкой, Одесской, Криворожской, Херсонской, Николаевской и Днепровской ТЭЦ.

Запасы газа в хранилищах превысили рекордные 25 миллиардов кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 25,09 млрд кубометров, что превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2,1 раза (на 7,2-12,9 млрд кубометров).

"Нафтогаз" повысил цену газа для населения на 45%

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысит цену на газ для своих клиентов в сентябре в рамках пакета "Месячный" на 45% или на 1,46 грн за кубометр, по сравнению с августом, – до 4,7 грн (без НДС и платы за доставку).

В рамках тарифа "Годовой" газ с 16 сентября подорожает до 5,24 грн/куб. В "Нафтогазе" напоминают, что клиентами компании пока что являются всего 2% бытовых потребителей.

Украина впервые импортировала газ из Греции

Оператор ГТС Украины впервые осуществил реверсную транспортировку газа по трансбалканскому газовому коридору – из Греции через ГТС Болгарии и Румынии в Украину. Покупателем газа стала компания "Эру Трейдинг".

ТРАНСПОРТ

Кабмин назначил нового главу "Укрзализныци"

Кабинет министров согласовал назначение Владимира Жмака главой правления АО "Укрзализныця". До последнего времени Жмак входил в набсовет аэропорта "Борисполь", до этого работал заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили и в группе нефтяных компаний ТНК-BP.

Кабмин назначил нового главу Службы безопасности на транспорте

Кабинет министров назначил главой Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Егора Прокопчука. До февраля Прокопчук занимал должность гендиректора ГПП "Кривбасспромводпоставка", в 2015 году баллотировался в горсовет Одессы от партии Геннадия Труханова.

Первая компания получила право использовать частные локомотивы на железной дороге

Первым участником экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах железной дороги стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания". У основателя компании прослеживаются связи с группой "Трейд Коммодити" и бизнесменом Андреем Адамовским.

Рада утвердила кредит на 450 миллионов евро на ремонт трассы Киев-Одесса

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделении 450 млн евро кредита для "Укравтодора". Средства планируется направить на капремонт 314 км автотрассы Киев - Одесса, а также строительство 23 км северной объездной дороги Львова.

Рада одобрила привлечение 100 миллионов евро на ремонт дорог в западных областях

Верховная Рада ратифицировала соглашение, которое предусматривает привлечение кредита ЕИБ на сумму 50 млн евро и 50 млн евро грантовых средств ЕС на реализацию ряда проектов для повышения безопасности движения и внедрения современных интеллектуальных систем на транспорте.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Конституционный Суд отменил указ о назначении Сытника главой НАБУ

Большая палата КСУ признала не соответствующим Конституции указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Соответствующее конституционное представление внес 51 народный депутат, их уполномоченным представителем указан близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Прокуратура закрыла дело против менеджеров ДТЭК по формуле "Роттердам+"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) решила закрыть дело против обвиняемых по делу о так называемой формуле "Роттердам+" на рынке электроэнергии. Обвинения были выдвинуты в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

В САП сослались на экспертизу, которая не смогла подтвердить ущерб, нанесенный потребителям электроэнергии вследствие применения этой формулы. В свою очередь в НАБУ заявили, что решение о закрытии дела "Роттердам +" противоречит принципам верховенства права и пообещали его оспорить.

СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы

Служба безопасности блокировала деятельность преступной группировки, создавшей финансовую пирамиду B2B Jewelry.За время ее существования с начала 2019 года вкладчиками "пирамиды" стали 600 тысяч граждан, а ее организаторы присвоили более $250 млн.

Налоговая милиция обнаружила массовое подпольное производство тестов на коронавирус

Налоговая милиция обнаружила в Харьковской области нелегальное производство тестов на наличие коронавируса. В ходе обыска по месту незаконного изготовления и хранения продукции обнаружено и изъято 200 000 единиц готовых наборов для тестирования.

СБУ обнаружила растрату на 109 миллионов при закупке комплексов для взвешивания фур

СБУ обвинила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" в растрате бюджетных средств на сумму 109 млн грн при закупке габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур. По данным следствия, комплексы были закуплены по завышенным ценам, к тому же они не могут выполнять поставленные задачи.

В 2017 году было закуплено 78 новых передвижных габаритно-весовых комплексов на базе Opel Movano у компании, которую связывали с экс-нардепом Дмитрием Святашем.