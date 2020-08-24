TikTok оспорит указы президента США

Социальная сеть TikTok обжалует в суде указ президента США Дональда Трампа о ее фактическом запрете в США.

Об этом сообщает Deutcshe Welle, передает БизнесЦензор.

"Чтобы обеспечить соблюдение закона и справедливое отношение к нашей компании и пользователей, у компании не остается другого выбора, кроме как сделать юридические шаги против указа президента Дональда Трампа", - заявили в TikTok.

Судебный иск будет подан 24 августа.

Трамп в середине августа подписал указ, согласно которому китайская компания ByteDance, владеющая TikTok и соцсетью Musical.ly, должна в течение 90 дней отказаться от всех активов, поддерживающих функционирование сервиса в Соединенных Штатах, а также избавиться от любых данных пользователей, полученных с помощью TikTok или Musical.ly.

Другим указом Трамп приказал американцам в течение 45 дней прекратить деловые отношения с ByteDance. Он обосновал свои указы соображениями национальной безопасности. Американский президент считает, что с помощью TikTok можно составлять профили передвижений американских чиновников и шпионить за американскими фирмами.

ByteDance отрицает обвинения США в передаче данных правительства Китая. Сейчас компания ведет переговоры с Microsoft о продаже своего бизнеса в Соединенных Штатах.

Приложение TikTok в США было загружено 175 млн раз, а во всем мире - более 1 млрд.